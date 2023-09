Die Zukunft des Gamings: Warum 2024 das Jahr der Konsolen wird

Die Gerüchteküche brodelt mittlerweile und es deutet sich an, dass wir nächstes Jahr ein sehr großes Konsolen-Jahr sehen werden. Sony und Microsoft gehen in die Mid-Gen und bei Nintendo steht eine ganz neue Generation der Switch an.

Sony, Microsoft und Nintendo mit neuer Hardware

Doch was ist alles geplant? Glaubt man den Gerüchten, dann plant Nintendo eine neue Generation der Switch für das zweite Halbjahr 2024. Man verfolgt wieder den hybriden Ansatz aus Handheld und Konsole und liefert wohl in etwa die Leistung der alten PlayStation/Xbox-Generation (also die Leistung einer Sony PlayStation 4).

Bei Microsoft steht wohl eine neue Xbox Series S im August und eine neue Xbox Series X im Oktober 2024 an, hier gibt es unter der Haube keine neue Hardware. Der Fokus liegt auf digitalen Optionen ohne Laufwerk und einem neuen Controller.

Sony ist ebenfalls für 2024 vorbereitet, hier steht zwar in diesem Jahr eine neue PlayStation 5 mit frischer Optik an, aber die PlayStation 5 Pro soll im November auf den Markt kommen. Alle drei Giganten haben also neue Hardware für 2024 geplant.

Sony mit der besten Hardware für 2024

Während Nintendo so langsam zu Sony und Microsoft aufholt, so ruht man sich bei Microsoft auf der aktuellen Hardware aus und Sony bringt als einzige Marke mehr Leistung mit. Allerdings wirft das die Frage auf, ob (neben den PlayStation Studios) besonders viele Entwickler mitziehen, da die Xbox auf dem aktuellen Stand bleibt.

Und Nintendo dann eben erst auf dem Stand der letzten Generation ist.

Darüber hinaus wächst der Markt für Handhelds gerade und es kommen viele neue Lösungen, sei es mit Windows oder auch mit Android. 2023 ist schon ein wildes Jahr für Spiele, aber ich vermute, dass die Marken dafür gesorgt haben, dass die neue Hardware von neuen und hochkarätigen Blockbuster-Spielen begleitet wird.

Das Weihnachtsgeschäft 2020 war spannend, da Sony und Microsoft in etwa zeitgleich gestartet sind, doch Nintendo ruhte sich auf alter Hardware aus. Ich weiß nicht, wann alle drei das letzte Mal neue Hardware in einem Zeitraum von weniger als 6 Monaten auf den Markt gebracht haben, das wird ein intensives Finale 2024.

Microsoft plant nächste Xbox-Generation für 2028 Machen wir mit dem größten Xbox-Leak in der Geschichte der Xbox weiter, denn wir haben nicht nur die Details zum Mid-Gen-Upgrade für 2024 und die Liste der Bethesda-Spiele für euch, […]19. September 2023 JETZT LESEN →

-->