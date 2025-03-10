James Bond: 007 bleibt ein „männlicher Brite“

Wie geht es in Zukunft mit James Bond weiter? Das war in den letzten Wochen nicht ganz klar, denn Amazon und die Besitzer der Marke waren sich uneinig. Doch als man die Betreiber bei Amazon als „verdammte Idioten“ bezeichnete, da war es Jeff Bezos angeblich zu viel und er wollte die Rechte an James Bond haben.

Laut Hollywood Reporter war dem Amazon-Gründer das bis zu einer Milliarde Dollar wert und wie wir mittlerweile wissen, funktionierte der Plan. Amazon besitzt jetzt nicht nur MGM, sondern auch James Bond als Marke und hat die kreative Freiheit bei 007-Inhalten. Eine Sache wird sich bei den Filmen aber wohl nicht ändern.

James Bond: Ein Mann aus Großbritannien

Glaubt man The Daily Mail, dann bleibt James Bond ein männlicher Brite. Amazon hat zwar andere Pläne, wie mehrere Serien rund um andere Charaktere aus dem 007-Universum (bspw. Moneypenny), doch bei den Filmen soll sich nichts ändern. Es gab Berichte, dass die Hauptrolle weiblich wird, doch das ist nicht der Fall.

Amazon will das Image von Bond in den Filmen beibehalten, so die Quelle, über die anderen Projekte wird jetzt diskutiert. Doch solange Amazon sie nicht mit den 007-Filmen verknüpft und man alles schauen muss, damit man sie versteht, dürfte es ziemlich egal sein, welche neuen Projekte man für Prime Video in Zukunft plant.