JET wirft Preisalarm aus der KLICKe-App

Der Preisalarm-Service der JET KLICKe-App wird am 31. März 2025 endgültig eingestellt. Die Nutzer müssen sich jedoch keine Sorgen machen, denn JET wird weiterhin über Preisanpassungen informieren.

Wer auch in Zukunft keine Informationen verpassen möchte, kann sich auf der JET-Website registrieren. Dort bleibt auch der Preisalarm-Service erhalten, sodass die Kunden weiterhin über die aktuellen Treibstoffpreise informiert werden. Die KLICKe-App läuft sowieso nur noch für Bestandskunden weiter und bietet kaum noch einen Mehrwert.

Wer die Dienste unbedingt nutzen will, sollte entweder auf die Webversion setzen, oder aber anderer Anbieter zum Preisvergleich nutzen. Ich setze beispielsweise auf PACE, da ich das auch in CarPlay nutzen kann. Damit kann man bei JET übrigens auch direkt bezahlen.


  1. Calypso 🪴
    sagt am

    Zur Meldung der Preise sind sie gesetzlich verpflichtet. Man kann diverse Apps nutzen…

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Calypso ⇡

      Zur Meldung an die Markttransparenzstelle ja, aber nicht an die Endkunden. Dass man andere Apps nutzen kann, hab ich doch geschrieben?!

      Antworten
      1. Calypso 🪴
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Wer auch in Zukunft keine Informationen verpassen möchte, kann sich auf der JET-Website registrieren. Dort bleibt auch der Preisalarm-Service erhalten, sodass die Kunden weiterhin über die aktuellen Treibstoffpreise informiert werden.

        Der Satz könnte missverstanden werden wie viele deine Beiträge.

        Schreib doch klar rein. Alternativ gibt es diverse Apss mit Preisalarm wie zum Beispiel…. Den ich auch nutze…

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Calypso ⇡

          Was genau kann denn missverstanden werden? Es ist die Sachlage, dass Jet seinen hauseigenen Service über die Webseite noch anbietet. Das hat NICHTS mit der Schnittstelle zur Markttransparenzstelle zu tun.

          Ich schrieb:

          oder aber anderer Anbieter zum Preisvergleich nutzen. Ich setze beispielsweise auf PACE

          Ist das nicht genau die von dir geforderte Anmerkung? Oder was genau meinst du?

          Welche „viele“ anderen Beiträge von mir verstehst du nicht?

          Antworten
        2. Robert 🌀
          sagt am zu Calypso ⇡

          Man muss auch lesen und verstehen können. Du kannst dich bei JET für Neuigkeiten und Informationen registrieren. Und auch den Preisalarm Service gibt es dort noch. Es gibt außerdem nicht diverse Apps mit Preisalarm. Es bieten nur wenige so ein Feature an die haben aber nichts mit den Tankstellen direkt zu tun und meistens ist der Push für Preisalarm sogar kostenpflichtig. :-/

          Antworten

