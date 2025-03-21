JET wirft Preisalarm aus der KLICKe-App

Der Preisalarm-Service der JET KLICKe-App wird am 31. März 2025 endgültig eingestellt. Die Nutzer müssen sich jedoch keine Sorgen machen, denn JET wird weiterhin über Preisanpassungen informieren.

Wer auch in Zukunft keine Informationen verpassen möchte, kann sich auf der JET-Website registrieren. Dort bleibt auch der Preisalarm-Service erhalten, sodass die Kunden weiterhin über die aktuellen Treibstoffpreise informiert werden. Die KLICKe-App läuft sowieso nur noch für Bestandskunden weiter und bietet kaum noch einen Mehrwert.

Wer die Dienste unbedingt nutzen will, sollte entweder auf die Webversion setzen, oder aber anderer Anbieter zum Preisvergleich nutzen. Ich setze beispielsweise auf PACE, da ich das auch in CarPlay nutzen kann. Damit kann man bei JET übrigens auch direkt bezahlen.