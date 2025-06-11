Jetzt mit Werbung: Paramount+ stellt Abos neu auf

Paramount hat eine neue Abo-Struktur in Deutschland (außerdem auch in der Schweiz und Österreich) eingeführt, denn es gibt jetzt drei Stufen. Und es gibt auch eine neue Basis-Stufe, bei der ihr Werbung bei Paramount+ schauen müsst.

Das Probe-Abo kann weiterhin, übrigens für alle Stufen, eine Woche lang genutzt werden. Ein günstigeres Jahresabo scheint es weiterhin nicht bei Paramount+ in Deutschland zu geben. So sehen die drei neuen Abo-Stufen für den Dienst aus:

Paramount+ Basis mit Werbung: 1 Stream, kein Download, FHD und Werbung für 5,99 Euro im Monat

1 Stream, kein Download, FHD und Werbung für 5,99 Euro im Monat Paramount+ Standard: 2 Streams, Downloads, HD, keine Werbung für 9,99 Euro im Monat

2 Streams, Downloads, HD, keine Werbung für 9,99 Euro im Monat Paramount+ Premium: 4 Streams, Downloads, 4K mit HDR, keine Werbung für 12,99 Euro im Monat

Zur Webseite von Paramount+ →

