Jetzt mit Werbung: Paramount+ stellt Abos neu auf

Paramount hat eine neue Abo-Struktur in Deutschland (außerdem auch in der Schweiz und Österreich) eingeführt, denn es gibt jetzt drei Stufen. Und es gibt auch eine neue Basis-Stufe, bei der ihr Werbung bei Paramount+ schauen müsst.
Das Probe-Abo kann weiterhin, übrigens für alle Stufen, eine Woche lang genutzt werden. Ein günstigeres Jahresabo scheint es weiterhin nicht bei Paramount+ in Deutschland zu geben. So sehen die drei neuen Abo-Stufen für den Dienst aus:
- Paramount+ Basis mit Werbung: 1 Stream, kein Download, FHD und Werbung für 5,99 Euro im Monat
- Paramount+ Standard: 2 Streams, Downloads, HD, keine Werbung für 9,99 Euro im Monat
- Paramount+ Premium: 4 Streams, Downloads, 4K mit HDR, keine Werbung für 12,99 Euro im Monat
Da ist Netflix 1 günstiger mit Werbung und hat mehr neue und aktuelle Filme und Serien zu bieten. Hatte Paramount für 3 Monate für 1.99€ als Werbeaktion und nach 2 Wochen gekündigt da zu 90% nur Steinalte Filme zu Auswahl gab.