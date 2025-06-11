Dienste

Jetzt mit Werbung: Paramount+ stellt Abos neu auf

Paramount hat eine neue Abo-Struktur in Deutschland (außerdem auch in der Schweiz und Österreich) eingeführt, denn es gibt jetzt drei Stufen. Und es gibt auch eine neue Basis-Stufe, bei der ihr Werbung bei Paramount+ schauen müsst.

Das Probe-Abo kann weiterhin, übrigens für alle Stufen, eine Woche lang genutzt werden. Ein günstigeres Jahresabo scheint es weiterhin nicht bei Paramount+ in Deutschland zu geben. So sehen die drei neuen Abo-Stufen für den Dienst aus:

  • Paramount+ Basis mit Werbung: 1 Stream, kein Download, FHD und Werbung für 5,99 Euro im Monat
  • Paramount+ Standard: 2 Streams, Downloads, HD, keine Werbung für 9,99 Euro im Monat
  • Paramount+ Premium: 4 Streams, Downloads, 4K mit HDR, keine Werbung für 12,99 Euro im Monat

  1. Nico 🏅
    sagt am

    Da ist Netflix 1 günstiger mit Werbung und hat mehr neue und aktuelle Filme und Serien zu bieten. Hatte Paramount für 3 Monate für 1.99€ als Werbeaktion und nach 2 Wochen gekündigt da zu 90% nur Steinalte Filme zu Auswahl gab.

