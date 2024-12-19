Kadokawa: Sony bildet Allianz mit Unternehmen hinter Elden Ring

Gaming

Kadokawa ist ein großes Unternehmen, welches vor allem in Asien noch bekannter ist, wir kennen in Europa vor allem FromSoftware und den meisten dürfte das Spiel „Elden Ring“ ein Begriff sein, welches aus der Schmiede von FromSoftware stammt.

In den letzten Wochen wurde bekannt, dass Kadokawa gerne von Sony aufgekauft werden würde, aber Sony möchte wohl nur einen Teil davon haben. Man konnte sich also nicht einige, aber es gibt dennoch einen Deal der beiden Unternehmen.

Kadokawa und Sony haben heute die „Bildung einer strategischen Kapital- und Geschäftsallianz“ vereinbart und Sony wird mit 10 Prozent der Aktionär. Man will die Marken von Kadokawa gemeinsam „mit diversen Projekten“ in Zukunft pushen.

Sony hat übrigens schon häufiger mit FromSoftware gearbeitet, auch exklusiv, das ist jetzt also keine komplett überraschende Wendung. Ich gehe aber davon aus, dass diese Partnerschaft für noch mehr exklusiven PlayStation-Spielen sorgen wird.

