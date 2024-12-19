Microsoft: Großes Xbox-Event im Januar erwartet

Gaming

Microsoft überraschte uns vor ca. zwei Jahren mit einem neuen Konzept, als man im Januar eine Developer_Direct zeigte. Diese kam so gut an, dass man das 2024 wiederholte und Tom Warren von The Verge rechnet auch im Januar 2025 damit.

Das ist vermutlich auch der Grund, warum sich Microsoft aktuell zurückhält und bei den Game Awards nichts gezeigt hat, man hebt sich die Highlights für ein eigenes Event im Januar auf. Von offizieller Seite hat Microsoft aber noch nichts bestätigt.

Ich bin gespannt, ob Microsoft auf dem Event auch die aktuelle Lage anspricht, gehe aber davon aus, dass der Fokus wieder voll auf Spielen liegen wird. Falls man nicht untergeht, denn im Januar wird der Fokus vermutlich voll auf Nintendo liegen.

