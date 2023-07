Kaufland: 300 Elektroauto-Ladesäulen sind bereits am Netz

Kaufland-Kunden in Hauzenberg können jetzt auch ihr Elektroauto aufladen. Denn auf dem Parkplatz des Marktes in der Florianstraße 1 steht seit dieser Woche eine E-Ladesäule zur Verfügung. Und es ist eine ganz besondere für das Unternehmen: die 300.

Kaufland macht Tempo beim Ladesäulen-Ausbau. Seit Oktober vergangenen Jahres hat das Unternehmen bundesweit rund 150 neue E-Ladesäulen installiert. In Bayern bietet Kaufland seinen Kunden bereits über 50 E-Ladesäulen an.

Das E-Ladenetz von Kaufland besteht zu einem großen Teil aus Gleichstrom-Ladestationen, die einen schnelleren Ladevorgang ermöglichen. Für das Jahr 2023 rechnet Kaufland mit rund 400.000 Ladevorgängen. An Spitzentagen laden bei Kaufland durchschnittlich rund zehn Elektroautos an einer Ladesäule.

Jede Kilowattstunde an den DC-Ladepunkten kostet bei Kaufland 0,48 Euro, an den AC-Ladepunkten 0,29 Euro. Geladen und bezahlt wird am einfachsten über die Kaufland eCharge App. Dazu muss nach der Registrierung einmalig die Zahlungsart hinterlegt werden.

Mercedes me auf dem iPhone: Live-Aktivitäten für Dynamic Island und Sperrbildschirm sind da Mercedes me war kürzlich bereits Thema im Blog, denn Mercedes wird den Adapter Dienst einstellen. Heute gibt es gute Neuigkeiten für iPhone-Nutzer, die Mercedes me in einem Mercedes-Elektroauto im Einsatz […]12. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->