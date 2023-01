Kaufland: Apple Geschenkkarte kaufen und bis zu 10 Euro Coupon erhalten

Bonus für Apple Geschenkkarte gibt es kaum noch, doch das bedeutet nicht, dass es nicht dennoch interessante Aktionen gibt, bei denen man eine Art Cashback erhält. So aktuell wieder bei Kaufland.

Die Details der Aktion lauten: Kaufe vom 5. bis 11. Januar 2023 in einer Kaufland Filiale eine Apple Geschenkkarte, scanne deine Kaufland Card und erhalte einen Coupon in Höhe von zehn Prozent des Geschenkkartenwertes für deinen nächsten Einkauf bei Kaufland.

Kauft man also beispielsweise eine Apple Geschenkkarte in Höhe von 100 Euro, erhält man spätestens nach drei Tagen einen Rabattcoupon im Wert von zehn Euro und kann diesen nach Aktivierung bis zum 1. Februar 2023 in einer Kaufland Filialen einlösen.

Nur einmal pro Kaufland Card Mitglied

Jedes Kaufland Card Mitglied kann nur einmalig an der Aktion teilnehmen. Bei gleichzeitigem Kauf mehrerer Apple Geschenkkarten zählt der höchste Kartenwert. Zudem heißt es:

Ausgenommen sind Tabakerzeugnisse, Presse- und Verlagserzeugnisse, Ton- und Datenträger, Lesehilfen, Kundentaschen, Treueartikel, Pfand, Gutschein-, Guthaben-, Telefon- und Prepaid-Karten, Artikel von Tchibo, Depot und den Shop-in-Shop Anbietern, insbesondere Sushi Circle und Yuzu Food sowie Säuglingsanfangsnahrung. Keine Kombination mit anderen Einkaufswert-Rabatt-Coupons möglich.

Die Apple Geschenkkarte kann für Produkte, Zubehör, Apps, Musik und vieles mehr in allen deutschen Apple Stores und Apple Onlineshops eingelöst werden.

