Kaufland bietet neues Re-Commerce-Programm

Das Angebot ist geknüpft an klar definierte Standards und eine transparente Kommunikation.

Kaufland erweitert sein Marktplatz-Angebot und ermöglicht seinen Händlern nun auch den Verkauf von generalüberholten Produkten.

Diese Waren, die neben Neuware, B-Ware und Gebrauchtartikeln erhältlich sind, unterliegen fest definierten Qualitätsstandards und werden durch eine Kundeninformation besonders hervorgehoben. Durch eine prominente Platzierung grenzen sie sich deutlich von herkömmlicher Gebrauchtware ab. Damit reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigem Einkaufen.

Der Markt für Re-Commerce wächst rasant. Im Jahr 2021 wird das europäische Marktvolumen bereits 75 Milliarden Euro betragen, Prognosen gehen von einem Anstieg auf 120 Milliarden Euro im Jahr 2025 aus. Um von dieser Entwicklung zu profitieren, wird Kaufland vor allem in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Weiße Ware generalüberholte Produkte anbieten. Um das Vertrauen in die Qualität der Produkte zu stärken, werden Produkte in „Top-Zustand“ bevorzugt platziert.

Für Händler ist die Teilnahme an diesem Angebot einfach. Sie müssen die Generalüberholung durch technische Prüfberichte, den Einsatz von Diagnoseprogrammen und die CE-Kennzeichnung der Produkte nachweisen. Eine professionelle Reinigung und die Verwendung von Original-Ersatzteilen sollen eine hohe Qualität garantieren.

Kaufland betreibt einen der größten Online-Marktplätze in Deutschland mit über 11.000 Händlern und 45 Millionen Produkten.


  1. Max 🔱
    sagt am

    Ich würde dort nicht kaufen. Ich habe den Kaufland Marktplatz letzte Jahre als ein Wildwuchs von chinesischen Verkäufern erlebt. Du bekommst keinerlei Hilfe bei z.b. Nichtzustellung deines Paketes und Kaufland als Betreiber redet sich dabei raus.

Handel / Kaufland bietet neues Re-Commerce-Programm
