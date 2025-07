Kaufland erweitert Pfandrückgabe-System um Glasflaschen

Kaufland hat an fünf weiteren Standorten in Deutschland Pfandautomaten mit dem sogenannten Multi-Feed-System eingeführt. Nach einer Testphase im baden-württembergischen Steinheim, wo das System seit Frühjahr 2024 im Einsatz ist, werden nun auch die Filialen in Dortmund, Ludwigsburg, Worms, Ahrensfelde und Leipzig mit den neuen Automaten ausgestattet. Hersteller des Systems ist die Firma Tomra. Mit dieser Erweiterung gehört Kaufland zu den Unternehmen, die den flächendeckenden Einsatz solcher Geräte vorantreiben.

Die Multi-Feed-Automaten ermöglichen die Rückgabe größerer Leergutmengen auf einmal, statt Flaschen und Dosen einzeln einzuwerfen. Ein Touchscreen führt durch den Rückgabeprozess, der durch eine automatische Sortierung beschleunigt wird. Der Pfandbon wird am Ende direkt ausgedruckt. Nach Angaben des Unternehmens soll die Rückgabe bis zu fünfmal schneller sein als bei herkömmlichen Automaten.

Neue Funktion: Rücknahme von Glasflaschen

Erstmals wird mit der sogenannten Crystal-Version des TOMRA R2 auch die Rücknahme von Glasflaschen (neben Dosen und PET-Flaschen) angeboten. Damit wird der Automat zu einer umfassenden Lösung für die Pfandrückgabe. Diese Erweiterung wird auch an den fünf neuen Standorten eingeführt. Kaufland verspricht sich davon eine bessere Kundenbindung und verweist auf positive Rückmeldungen während der Testphase.

-->