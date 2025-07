Kaufland fährt veganes Angebot hoch

Mehr als 1,5 Millionen Deutsche leben bereits vegan. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat Kaufland sein veganes Angebot unter der Eigenmarke K-take it veggie erweitert und bietet nun über 100 verschiedene vegane Produkte an, darunter neue Artikel wie veganen Parmesan, Lachs und Käsestangen. Damit führt das Unternehmen unter K-take it veggie rund 20 Prozent mehr Produkte als bisher.

Ziel von Kaufland ist es, vegan und vegetarisch lebenden Kunden ein breites Sortiment anzubieten und sie zum Ausprobieren neuer Gerichte zu animieren, so das Unternehmen. Unterstützt wird dies durch Preise, die denen tierischer Produkte entsprechen. Einzig die Marke „K-take it veggie“ empfinde ich für vegange Produkte nicht optimal, da „veggie“ für mich eher für vegetarisch steht.

Eine Preisstudie von ProVeg bestätigte im vergangenen Jahr, dass Kaufland die günstigsten pflanzlichen Produkte anbietet. Die Studie verglich die Preise von pflanzlichen und tierischen Warenkörben und stellte fest, dass Kaufland besonders günstige pflanzliche Alternativen wie Milch und Burgerpatties anbietet.

Insgesamt bietet Kaufland abseits vom Obst- und Gemüsesortiment mehr als 1.000 vegetarische und vegane Produkte an.

