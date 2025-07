Kaufland nach Hygienemängel-Recherchen unter Druck

In einer groß angelegten Recherche haben Reporter des „Stern“ und der RTL-Sendung „Team Wallraff“ die hygienischen Zustände in 50 Filialen der Supermarktkette Kaufland untersucht.

Das Unternehmen betreibt bundesweit mehr als 770 Filialen. In 48 der besuchten Märkte dokumentierten die Journalisten zum Teil gravierende Mängel, darunter verdorbene oder falsch deklarierte Lebensmittel, verschmutzte Kühlbereiche sowie Hinweise auf Schimmel- und Schädlingsbefall.

Besonders auffällig waren die Probleme bei den Kühltruhen: In rund 80 Prozent der untersuchten Filialen wurden Undichtigkeiten oder Temperaturschwankungen festgestellt.

In mehreren Filialen wurde Schimmelbefall an und in der Nähe der Kühlmöbel festgestellt. Dies deutet nach Expertenmeinung auf eine unzureichende Reinigung über einen längeren Zeitraum hin. Auch in äußerlich sauber erscheinenden Bereichen wurden bei Laboruntersuchungen erhöhte Keimbelastungen gemessen.

Solche Hygienemängel bergen nach Expertenmeinung ein erhebliches Gesundheitsrisiko, insbesondere wenn Keime oder Schimmelpilze auf offen gelagerte oder in Kartonagen verpackte Lebensmittel übergehen.

Video zur Recherche bei Kaufland

Interne Maßnahmen und öffentliche Reaktion

Als Reaktion auf die festgestellten Mängel hat Kaufland in zwei betroffenen Märkten – in Bad Tölz (Bayern) und in Homburg (Saarland) – die Filialleitung ausgetauscht. In Bad Tölz wurden offenbar Mindesthaltbarkeitsdaten manipuliert, in Homburg Hinweise auf Mäusebefall dokumentiert. Das Unternehmen teilte gegenüber der Presse mit, es habe die Mängel bereits vor Veröffentlichung der Recherchen überprüft und teilweise abgestellt. Zudem sei eine umfassende interne Aufarbeitung im Gange.

Kaufland selbst betont, dass die im Bericht dargestellten Zustände nicht den unternehmenseigenen Standards entsprechen. Verwiesen wird auf regelmäßige Mitarbeiterschulungen, kontrollierte Temperaturmessungen und ein Kontrollsystem zur Einhaltung der Hygienestandards. Probleme mit Kühlgeräten wurden mit dem Alter einiger Geräte begründet. Diese sollen im Rahmen eines Investitionsprogramms nach und nach ersetzt werden.

Der Bericht legt jedoch nahe, dass einige der Probleme systemischer Natur sein könnten, da sie viele Filialen in verschiedenen Bundesländern betreffen. Die Recherchen laufen seit Juli 2024 und sollen laut RTL+ in einer umfassenden Dokumentation vorgestellt werden.

