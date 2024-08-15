Kein Qi2: Google erklärt Nachteil der Pixel 9-Reihe mit Ausrede

Google hat diese Woche die neue Pixel 9-Reihe vorgestellt und ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass wir dann so langsam auch bei den großen Unternehmen den neuen Qi-Standard sehen. Qi2 ist da, wird von Apple und HMD genutzt, warum also nicht auch von Google? Warum fehlt der kabellose Ladestandard in diesem Jahr?

Gegenüber Android Authority hat Google von offizieller Seite verlauten lassen, dass das alte Qi-Protokoll besser verfügbar sei. Man hätte es dabei belassen und sich an dieser Stelle nicht weiter äußern müssen, aber Google legte mit einer Zeile nach.

Qi2 hat laut Google keinen Vorteil

Es würde keine Vorteile geben, um zu Qi2 zu wechseln, so Google. Ist das so? Das stimmt nur teilweise, denn die Geschwindigkeit ist egal, aber der magnetische Kreis auf der Rückseite ist ein klarer Vorteil. Apple hat diesen mit MagSafe eingeführt und wir nutzen das jeden Tag hier im Alltag. Wir nutzen mit beiden iPhones aktiv Qi2.

Sei es bei der Kombi-Ladelösung auf dem Nachttisch meiner Frau und auch bei mir kommt MagSafe zum Einsatz. Im Auto meiner Frau haben wir auch eine Qi2-Lösung mit Magneten verbaut, das ist einfach sehr viel praktischer, als mit einem Kabel.

Braucht man das? Sicher nicht. Was braucht man schon bei Smartphones? Aber wir sprechen bei Google mittlerweile auch über Smartphones, die in der Pro-Reihe bei über 1.000 Euro starten. Das große Modell mit mehr Speicher kostet 1.300 Euro und das ist Apple-Level. Da geht es nicht nur um Standards, die man wirklich braucht.

Qi2 ist da, Qi2 ist praktisch, Qi2 wird von Belkin, Anker und Co. mit toller Hardware gepusht und es ist auch keine Besonderheit von Apple mehr, wenn es HMD schon in einem Smartphone für unter 500 Euro verbaut. Ich möchte es jedenfalls nicht mehr im Alltag missen, es ist ein gutes Feature und das Fehlen ist ein Nachteil.