Keine iPhone-Alternative: OpenAI plant dennoch eine Revolution

Wenn man sich die heutigen Dinge anschaut, die viele dabei haben und „auf den Tisch“ legen (nicht immer, aber ihr wisst, was gemeint ist), dann ist das oft ein Laptop und ein Smartphone. Hier soll dann bald ein drittes Gerät dazukommen.

Sam Altman und Jony Ive haben diese Woche ihre Partnerschaft bestätigt und laut Wall Street Journal hat man intern bei OpenAI schon Details geteilt. Es wird keine Brille und es wird kein Smartphone, es wird ein Gerät für die Hose – ohne Display.

Es soll einen kennen und das „dritte Core-Gerät“ für Nutzer werden. Man geht davon aus, dass man schneller 100+ Millionen Einheiten dieser Kategorie verkaufen kann, als das jemals ein anderes Unternehmen mit einem anderen Produkt tat.

OpenAI peilt derzeit wohl Ende 2026 an

Ein Marktstart ist für Ende 2026 vorgesehen, aber man hält sich auch intern mit Details zurück, da man Angst hat, dass es die Konkurrenz kopiert. Jony Ive spricht hier von einem „neuen Design-Moment“, ähnlich wie damals beim Apple iPhone.

Ich muss gestehen, dass mein Interesse geweckt ist, ich aber auch skeptisch bin, denn in den letzten Monaten haben wir zu oft von „Smartphone-Killern“ bei den KI-Gadgets gehört und die ganzen Projekte waren bisher doch eher für die Tonne.

Mal schauen, ob das neue „Dream Team“ bei OpenAI wirklich einen neuen und ganz neuen Ansatz hat, der den Markt revolutioniert. Mein Interesse ist geweckt, Sam Altman träumt jetzt von einer Trillion-Dollar-Company, man scheint also überzeugt.