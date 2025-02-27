Kia EV2: Angriff auf den VW ID.2 kommt 2026

2026 wird das Jahr der kompakten Elektroautos, denn nachdem die Marken in den letzten Jahren vor allem an großen und lukrativen Modellen gearbeitet haben, so sind nächstes Jahr viele mit kompakten und preiswerten Elektroautos am Start.

Und ich rede hier nicht von umgebauten Verbrennern (grüße an Stellantis), sondern „vollwertigen“ Elektroautos, die dann auch den Vorteil einer Plattform nutzen (wie mehr Platz im Innenraum). Bei Kia steht 2026 der EV2 an (der EV1 folgt später).

Preislich will man bei unter 30.000 Euro starten, damit ist Kia also eher auf dem Level eines VW ID.3, bei der Größe und Ausstattung soll es aber eine Alternative für den VW ID.2 werden. Aber mal schauen, ob VW wirklich unter 25.000 Euro erreicht.

Technische Details gab es diese Woche noch nicht, nur das Konzept, aber es ist mit ca. 200 PS, einem Elektromotor, zwei Akkugrößen mit entweder ca. 400 km oder ca. 550 km Reichweite zu rechnen. Basis ist die E-GMP, wobei die 400 Volt-Version der Plattform zum Einsatz kommt, die 800 Volt-Technik wäre hier viel zu teuer.

Das Design kennen wir so von Kia, es passt zu den anderen Modellen und ich gehe davon aus, dass die Serienversion (wie bei den anderen EV-Modellen) sehr nah am Konzept sein wird. Optisch finde ich den Kia EV2 bisher jedenfalls nicht schlecht.

2026 wird jedenfalls ein sehr spannendes Jahr für diese Kategorie und spätestens ab 2027 rechne ich hier auch mit attraktiven Preisen und Deals. Mal schauen, wie und wann dann das Pendant von Hyundai (Ioniq 3?) auf den Markt kommen wird.