Mobilität

Kia EV2: Angriff auf den VW ID.2 kommt 2026

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Kia Ev2 Konzept Seite

2026 wird das Jahr der kompakten Elektroautos, denn nachdem die Marken in den letzten Jahren vor allem an großen und lukrativen Modellen gearbeitet haben, so sind nächstes Jahr viele mit kompakten und preiswerten Elektroautos am Start.

Und ich rede hier nicht von umgebauten Verbrennern (grüße an Stellantis), sondern „vollwertigen“ Elektroautos, die dann auch den Vorteil einer Plattform nutzen (wie mehr Platz im Innenraum). Bei Kia steht 2026 der EV2 an (der EV1 folgt später).

Kia Ev2 Konzept Front

Preislich will man bei unter 30.000 Euro starten, damit ist Kia also eher auf dem Level eines VW ID.3, bei der Größe und Ausstattung soll es aber eine Alternative für den VW ID.2 werden. Aber mal schauen, ob VW wirklich unter 25.000 Euro erreicht.

Technische Details gab es diese Woche noch nicht, nur das Konzept, aber es ist mit ca. 200 PS, einem Elektromotor, zwei Akkugrößen mit entweder ca. 400 km oder ca. 550 km Reichweite zu rechnen. Basis ist die E-GMP, wobei die 400 Volt-Version der Plattform zum Einsatz kommt, die 800 Volt-Technik wäre hier viel zu teuer.

Kia Ev2 Konzept Heck

Das Design kennen wir so von Kia, es passt zu den anderen Modellen und ich gehe davon aus, dass die Serienversion (wie bei den anderen EV-Modellen) sehr nah am Konzept sein wird. Optisch finde ich den Kia EV2 bisher jedenfalls nicht schlecht.

2026 wird jedenfalls ein sehr spannendes Jahr für diese Kategorie und spätestens ab 2027 rechne ich hier auch mit attraktiven Preisen und Deals. Mal schauen, wie und wann dann das Pendant von Hyundai (Ioniq 3?) auf den Markt kommen wird.

Kia Ev2 Konzept Innen

Skoda Elroq Produktion

Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze“

Skoda schickt nach dem Enyaq das zweite Elektroautos in Rennen, den Elroq. Bis 2027 sind fünf Elektroautos bei der VW-Marke…

25. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tim 🪴
    sagt am

    550km klingt gut,
    Problem ist bisher das der Kleinwagenpreis durch einen so kleinen Akku erreicht wird, dass es im Alltag schon schwierig wird das Auto zu nutzen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV2: Angriff auf den VW ID.2 kommt 2026
Weitere Neuigkeiten
Mercedes Benz Amg Eqe Front
Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein
in Mobilität
Das ist der „radikal“ neue Audi für die Zukunft
in Mobilität
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Neuer Chef und neues Elektro-Flaggschiff
in Mobilität
90 g statt 100 g: Verbraucherzentrale verklagt Milka
in Handel
Apple Event September 2021 Header
Apple plant angeblich ein neues Abo für 2026
in Dienste
Steam Deck Oled Weiss
PlayStation 6 Portable: Neuer Handheld von Sony mit TV-Modus
in Gaming
Volvo S90 Detail Header
Volvo hat keine Zukunft für Kombis geplant
in Mobilität
Skoda überrascht mit neuem Elektroauto
in Mobilität
Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit
in Mobilität
Samsung Galaxy A17 5G vorgestellt – Neues Smartphone mit großem Display und langer Laufzeit
in Smartphones