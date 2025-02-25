Mobilität

Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze“

Autor-Bild
Von
| 16 Kommentare
Skoda Elroq Produktion
Škoda Elroq

Skoda schickt nach dem Enyaq das zweite Elektroautos in Rennen, den Elroq. Bis 2027 sind fünf Elektroautos bei der VW-Marke geplant, es folgen noch ein Basis-Modell, der Epiq, außerdem ein großer SUV als Flaggschiff und ein neuer Kombi.

Bei Skoda setzt man auf ein breites Angebot und mehrere Antriebe, aber vor allem auch auf preislich attraktive Elektroautos. Der Elroq ist preislich auf dem Level eines vergleichbaren Verbrenners und dafür geht man bei Skoda „an die Schmerzgrenze“.

Skoda zahlt beim Elroq nicht drauf

Im Gespräch mit der Automobilwoche hat Klaus Zellmer jedoch betont, dass sich auch der Elroq rechnet, man zahlt bei keinem Auto drauf. Skoda hat den Vorteil, dass die Produktion in Mlada Boleslav günstig ist, der Elroq startet bei 33.900 Euro.

Skoda Elroq Heck

Doch das Ziel ist klar, Skoda will langfristig wieder über eine Million Autos pro Jahr verkaufen, denn nur so rechnet sich das alles, wie der Chef betont. Man ist zwar kein Vorreiter bei Technik, aber man liefert solide Autos und hat die Zahlen im Blick.

Daher hat man sich auch gegen ein Pendant zum VW ID.1 entschieden, den geht die Kernmarke der Volkswagen Group alleine an. Das Pendant zum VW ID.2 wird der Skoda Epiq und das ist dann vorerst das günstigste Elektroauto der Marke.

Ich bin gespannt, ob der Elroq bei uns ähnlich erfolgreich wie der große Bruder (der Enyaq) sein wird. Für eine passable Ausstattung legt man immerhin auch schnell über 50.000 Euro auf den Tisch. Vor allem ein größerer Akku hebt den Preis schnell an. Doch ich bin recht zuversichtlich, dass sich der Skoda Elroq gut verkaufen wird.

The New Volkswagen Id.3

Europa: Klarer Trend zur Elektrifizierung des Automarktes

Im Januar 2025 gingen die Pkw-Neuzulassungen in der EU um 2,6 Prozent zurück. Besonders betroffen waren große Märkte wie Frankreich…

25. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden16 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Phil29221 🎖
    sagt am

    Das geht in die richtige Richtung, aber warum kostet der schnell mehr als ein in Deutschland produziertes Model Y?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Phil29221 ⇡

      Weil Tesla bei den Kosten weiterhin besser als VW aufgestellt ist, selbst mit einer Produktion im Ausland. Selbst ein in China produzierter Cupra ist teurer.

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Dazu noch die Skalierung: MY dürfte sich wohl weltweit gut 10x so viel verkaufen wie bislang ein Enyaq.

        Antworten
      2. Oliver 🍀
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Sehe ich nicht ganz so. Der Tavascan Endurance mit Adrenalin-Paker, AHK, Winter Paket (also quasi RWD Vollaussstattung) kostet derzeit als Barkaufpreis ca. 57.000 €.

        Beim MY komme ich auf 58.320 € (Max Reichweite RWD, AHK. Enhanced Autopilot, 20“ Felgen).

        Und als (Privat)Leasingfaktor z.B. für 20.000 km/48 Monate bietet mir Tesla direkt 1,61 an.
        Den Cupra Tavascan erhalte ich für nicht einmal die Hälfte.

        Gibt Tesla auch irgendwo Rabatte? Falls das wirklich der finale Preis ist, käme mir Tesla schon als Wucher rüber.

        Antworten
        1. Dom 🏅
          sagt am zu Oliver ⇡

          Tesla gibt idR keine Rabatte. Es gibt, wie erst letztens für das alte Model Y begrenzte Sonderaktionen. Da war der Leasingfaktor deutlich besser.
          Aber Leasing ist für Tesla scheinbar nicht so relevant.

          Antworten
        2. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Oliver ⇡

          Für einen Vergleich müsstest du aber den VZ nehmen, denn das MY hat zwei Motoren in dieser Version und mehr Power. Und damit wäre der Tavascan teurer. Außerdem müsstest du bei Tesla kein Autopilot-Upgrade buchen, da die Basis ausreicht.

          Über Leasing müssen wir nicht sprechen, klar, das ist bei Tesla miserabel. Aber da pusht Cupra eben auch gerne Modelle wie den Born oder Tavascan im Leasing, weil man sonst die CO₂-Vorgaben der Seat S.A. nicht erfüllen kann, es sind die einzigen Elektroautos. Bei Born war es in den letzten Jahren sogar noch heftiger, der wurde oft zu sehr attraktiven Preisen im Leasing verscherbelt.

          Antworten
          1. Oliver 🍀
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            Ich hatte bewusst die Variante „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ vom Model Y mit dem Cupra Tavascan Endurance verglichen. Den Enhanced Autopiloten hatte ich dazugekommen, weil der Tavascan noch einen Spurwechselassistenten hat, sowie Parkassistenten wie Remote Parking oder Trained Parking. Solche Funktionen macht der Basic Autopilot bei Tesla nicht, erst der Enhanced.

            Somit passt der Vergleich schon ganz gut.

            Antworten
            1. Oliver Schwuchow ♾️
              sagt am zu Oliver ⇡

              Dann pass noch die Leistung an und nimm den VZ, wenn du es schon so genau vergleichen möchtest, denn der Tavascan hat in dieser Variante deutlich weniger.

              Antworten
              1. Oliver 🍀
                sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

                Jetzt wird’s halt schwierig, wenn man wirklich die Autos auf die Zahl perfekt genau vergleichen wollte.
                Mein Anliegen war die große Batterie mit den reinen Heckantrieb zu vergleichen, da dies die Varianten mit den größten Reichweiten sind. Ob die Antriebe jetzt 210 oder 255 kW Antriebsleistung haben ist dann auch irgendwann egal.
                Das MY hat sogar dann weniger Drehmoment (laut Wikipedia… 🤷‍♂️). Von daher ist der Vergleich jetzt nicht ganz falsch.
                Nur wegen den paar kW mehr würde ich keinen Allrad kaufen. Außerdem ist der Wendekreis vom MEB Heckantrieb genial klein. (Tiefgaragenparker freuen sich hier.)

                Weiterhin sollten die Autos und weitestgehend vollständige Ausstattung haben um von den Funktionen/Features in etwa vergleichbar zu sein.

                Somit bin ich auf mein Ergebnis gekommen:
                – Barkaufpreis ca. ähnlich, Tesla auf keinen Fall deutlich günstiger wie teilweise behauptet wird.
                – Leasingpreis: VW-Konzern will die Autos mit aller Macht in den Markt bringen, Tesla will am liebsten gar kein Leasing anbieten (so interpretiere ich die Preise). Für mich als Kunden ist damit klar, was ich nehme.

                Antworten
                1. Oliver Schwuchow ♾️
                  sagt am zu Oliver ⇡

                  Ich verstehe deinen Vergleich, jeder hat halt andere Vorlieben und legt den Fokus anders.

                  Antworten
    2. René H. 🔆
      sagt am zu Phil29221 ⇡

      Hab eben mal einen Elroq 60 konfiguriert mit in etwa der Serienausstattung des Model Y RWD. Standardfarbe, Standardräder 19″, Standard-Innenraum, dazu Plus- und Winterpaket und Wärmepumpe. Macht 44.480 Euro, also nur ca. 500 Euro weniger als das Y. Allerdings fehlen dann noch die elektrisch einstellbaren Vordersitze und ein Panorama-Glasdach (gibt’s das überhaupt?). Tendenziell wohl etwas teurer und eben deutlich kleiner.

      Antworten
      1. Betze 🏅
        sagt am zu René H. ⇡

        Schau mal bei Seiten wie Carwow.de oder apl24.de. Da wird es deutlich günstiger.

        Antworten
      2. Thomas 👋
        sagt am zu René H. ⇡

        Ich erhalte von meinem Händler 18,9 % Rabatt auf den 85er mit Metallic-Lakierung, Lodge, AHK, Advanced, Winter. Ich würde diesen Rabatt aber auch bei anderer Paketauswahl erhalten. In meinem Fall bin ich somit deutlich günstiger als beim MY.

        Antworten
    3. Willy ☀️
      sagt am zu Phil29221 ⇡

      Auf den Elroq gibt jeder Skoda-Händler mindestens 15% Rabatt. Da ist selbst ein besser ausgestatteter Elroq 85 günstiger als ein Tesla Model Y mit kleinem Akku.

      Antworten
      1. Dom 🏅
        sagt am zu Willy ⇡

        Seit wann ist das so?
        Wir hatten erst vor einem Monat einen Enyaq 60 mit Vollausstattung für über 600€ Leasing im Monat angeboten bekommen.
        „Mehr kann ich nicht machen“ war die Aussage des Verkäufers

        Antworten
      2. Dom 🏅
        sagt am zu Willy ⇡

        Sorry, verlesen. Du hattest ja den Elroq gemeint…

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze“
Weitere Neuigkeiten
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife