Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze“
Skoda schickt nach dem Enyaq das zweite Elektroautos in Rennen, den Elroq. Bis 2027 sind fünf Elektroautos bei der VW-Marke geplant, es folgen noch ein Basis-Modell, der Epiq, außerdem ein großer SUV als Flaggschiff und ein neuer Kombi.
Bei Skoda setzt man auf ein breites Angebot und mehrere Antriebe, aber vor allem auch auf preislich attraktive Elektroautos. Der Elroq ist preislich auf dem Level eines vergleichbaren Verbrenners und dafür geht man bei Skoda „an die Schmerzgrenze“.
Skoda zahlt beim Elroq nicht drauf
Im Gespräch mit der Automobilwoche hat Klaus Zellmer jedoch betont, dass sich auch der Elroq rechnet, man zahlt bei keinem Auto drauf. Skoda hat den Vorteil, dass die Produktion in Mlada Boleslav günstig ist, der Elroq startet bei 33.900 Euro.
Doch das Ziel ist klar, Skoda will langfristig wieder über eine Million Autos pro Jahr verkaufen, denn nur so rechnet sich das alles, wie der Chef betont. Man ist zwar kein Vorreiter bei Technik, aber man liefert solide Autos und hat die Zahlen im Blick.
Daher hat man sich auch gegen ein Pendant zum VW ID.1 entschieden, den geht die Kernmarke der Volkswagen Group alleine an. Das Pendant zum VW ID.2 wird der Skoda Epiq und das ist dann vorerst das günstigste Elektroauto der Marke.
Ich bin gespannt, ob der Elroq bei uns ähnlich erfolgreich wie der große Bruder (der Enyaq) sein wird. Für eine passable Ausstattung legt man immerhin auch schnell über 50.000 Euro auf den Tisch. Vor allem ein größerer Akku hebt den Preis schnell an. Doch ich bin recht zuversichtlich, dass sich der Skoda Elroq gut verkaufen wird.
Das geht in die richtige Richtung, aber warum kostet der schnell mehr als ein in Deutschland produziertes Model Y?
Weil Tesla bei den Kosten weiterhin besser als VW aufgestellt ist, selbst mit einer Produktion im Ausland. Selbst ein in China produzierter Cupra ist teurer.
Dazu noch die Skalierung: MY dürfte sich wohl weltweit gut 10x so viel verkaufen wie bislang ein Enyaq.
Sehe ich nicht ganz so. Der Tavascan Endurance mit Adrenalin-Paker, AHK, Winter Paket (also quasi RWD Vollaussstattung) kostet derzeit als Barkaufpreis ca. 57.000 €.
Beim MY komme ich auf 58.320 € (Max Reichweite RWD, AHK. Enhanced Autopilot, 20“ Felgen).
Und als (Privat)Leasingfaktor z.B. für 20.000 km/48 Monate bietet mir Tesla direkt 1,61 an.
Den Cupra Tavascan erhalte ich für nicht einmal die Hälfte.
Gibt Tesla auch irgendwo Rabatte? Falls das wirklich der finale Preis ist, käme mir Tesla schon als Wucher rüber.
Tesla gibt idR keine Rabatte. Es gibt, wie erst letztens für das alte Model Y begrenzte Sonderaktionen. Da war der Leasingfaktor deutlich besser.
Aber Leasing ist für Tesla scheinbar nicht so relevant.
Für einen Vergleich müsstest du aber den VZ nehmen, denn das MY hat zwei Motoren in dieser Version und mehr Power. Und damit wäre der Tavascan teurer. Außerdem müsstest du bei Tesla kein Autopilot-Upgrade buchen, da die Basis ausreicht.
Über Leasing müssen wir nicht sprechen, klar, das ist bei Tesla miserabel. Aber da pusht Cupra eben auch gerne Modelle wie den Born oder Tavascan im Leasing, weil man sonst die CO₂-Vorgaben der Seat S.A. nicht erfüllen kann, es sind die einzigen Elektroautos. Bei Born war es in den letzten Jahren sogar noch heftiger, der wurde oft zu sehr attraktiven Preisen im Leasing verscherbelt.
Ich hatte bewusst die Variante „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ vom Model Y mit dem Cupra Tavascan Endurance verglichen. Den Enhanced Autopiloten hatte ich dazugekommen, weil der Tavascan noch einen Spurwechselassistenten hat, sowie Parkassistenten wie Remote Parking oder Trained Parking. Solche Funktionen macht der Basic Autopilot bei Tesla nicht, erst der Enhanced.
Somit passt der Vergleich schon ganz gut.
Dann pass noch die Leistung an und nimm den VZ, wenn du es schon so genau vergleichen möchtest, denn der Tavascan hat in dieser Variante deutlich weniger.
Jetzt wird’s halt schwierig, wenn man wirklich die Autos auf die Zahl perfekt genau vergleichen wollte.
Mein Anliegen war die große Batterie mit den reinen Heckantrieb zu vergleichen, da dies die Varianten mit den größten Reichweiten sind. Ob die Antriebe jetzt 210 oder 255 kW Antriebsleistung haben ist dann auch irgendwann egal.
Das MY hat sogar dann weniger Drehmoment (laut Wikipedia… 🤷♂️). Von daher ist der Vergleich jetzt nicht ganz falsch.
Nur wegen den paar kW mehr würde ich keinen Allrad kaufen. Außerdem ist der Wendekreis vom MEB Heckantrieb genial klein. (Tiefgaragenparker freuen sich hier.)
Weiterhin sollten die Autos und weitestgehend vollständige Ausstattung haben um von den Funktionen/Features in etwa vergleichbar zu sein.
Somit bin ich auf mein Ergebnis gekommen:
– Barkaufpreis ca. ähnlich, Tesla auf keinen Fall deutlich günstiger wie teilweise behauptet wird.
– Leasingpreis: VW-Konzern will die Autos mit aller Macht in den Markt bringen, Tesla will am liebsten gar kein Leasing anbieten (so interpretiere ich die Preise). Für mich als Kunden ist damit klar, was ich nehme.
Ich verstehe deinen Vergleich, jeder hat halt andere Vorlieben und legt den Fokus anders.
Hab eben mal einen Elroq 60 konfiguriert mit in etwa der Serienausstattung des Model Y RWD. Standardfarbe, Standardräder 19″, Standard-Innenraum, dazu Plus- und Winterpaket und Wärmepumpe. Macht 44.480 Euro, also nur ca. 500 Euro weniger als das Y. Allerdings fehlen dann noch die elektrisch einstellbaren Vordersitze und ein Panorama-Glasdach (gibt’s das überhaupt?). Tendenziell wohl etwas teurer und eben deutlich kleiner.
Schau mal bei Seiten wie Carwow.de oder apl24.de. Da wird es deutlich günstiger.
Ich erhalte von meinem Händler 18,9 % Rabatt auf den 85er mit Metallic-Lakierung, Lodge, AHK, Advanced, Winter. Ich würde diesen Rabatt aber auch bei anderer Paketauswahl erhalten. In meinem Fall bin ich somit deutlich günstiger als beim MY.
Auf den Elroq gibt jeder Skoda-Händler mindestens 15% Rabatt. Da ist selbst ein besser ausgestatteter Elroq 85 günstiger als ein Tesla Model Y mit kleinem Akku.
Seit wann ist das so?
Wir hatten erst vor einem Monat einen Enyaq 60 mit Vollausstattung für über 600€ Leasing im Monat angeboten bekommen.
„Mehr kann ich nicht machen“ war die Aussage des Verkäufers
Sorry, verlesen. Du hattest ja den Elroq gemeint…