Mobilität

Kia EV4: Neues Elektroauto soll exklusives Europa-Modell bekommen

Autor-Bild
Von
|
Concept Ev4
Concept EV4

Kia präsentierte Ende 2023 das Konzept für den EV4, eine neue Limousine, die es nur vollelektrisch geben wird. Mittlerweile wurden auch erste Prototypen bei uns in Deutschland gesichtet, aber der Marktstart wurde von 2024 auf 2025 verschoben.

Dafür könnte es noch eine Besonderheit beim Kia EV4 geben, denn wie man hört, ist eine exklusive Hatchback-Version für Europa geplant. Gut möglich, dass es bei uns also nicht nur die Limousine, sondern auch eine weitere Variante des EV4 gibt.

Dieser Kia EV4 für Europa könnte bei Kia Motors Slovakia produziert werden, mehr Details haben wir derzeit noch nicht. Die Quelle spricht davon, dass der Kia K4 als Verbrenner das Vorbild ist, diesen gibt es auch als Limousine und als Hatchback.

Kia K4 Versionen

Cupra Formentor 2024 Header

Cupra Formentor als reines Elektroauto geplant

Der Cupra Formentor ist das beliebteste Auto der Seat S.A. und entscheidend für die aktuell sehr guten Zahlen im Konzern.…

6. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Telekom präsentiert T Phone 3 und T Tablet 2 mit integriertem KI-Assistenten
in Smartphones
Pebble Time 2 vorgestellt – Details zu Technik, Design und Preis
in Wearables
Home Assistant veröffentlicht Connect ZWA-2 für Z-Wave-Integration
in Smart Home
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home
Amazon Kindle Colorsoft 2024 Header
Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay
in News
Das ist die erste Türklingel von Philips Hue
in Smart Home
Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro
in Smart Home
Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026
in Smart Home
Apple Ipad Farben Header
Das iPad bekommt bald die Apple Intelligence
in Tablets
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit
in Wearables