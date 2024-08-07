Kia EV4: Neues Elektroauto soll exklusives Europa-Modell bekommen

Kia präsentierte Ende 2023 das Konzept für den EV4, eine neue Limousine, die es nur vollelektrisch geben wird. Mittlerweile wurden auch erste Prototypen bei uns in Deutschland gesichtet, aber der Marktstart wurde von 2024 auf 2025 verschoben.

Dafür könnte es noch eine Besonderheit beim Kia EV4 geben, denn wie man hört, ist eine exklusive Hatchback-Version für Europa geplant. Gut möglich, dass es bei uns also nicht nur die Limousine, sondern auch eine weitere Variante des EV4 gibt.

Dieser Kia EV4 für Europa könnte bei Kia Motors Slovakia produziert werden, mehr Details haben wir derzeit noch nicht. Die Quelle spricht davon, dass der Kia K4 als Verbrenner das Vorbild ist, diesen gibt es auch als Limousine und als Hatchback.