Kia EV4 kommt 2025: Neues Elektroauto startet bei unter 40.000 Euro

Kia hat diese Woche den EV4 vorgestellt, eine neue und vollelektrische Limousine. In der Pressemitteilung nannte man zwar noch keinen Preis für das Elektroauto, was 2025 auch in Deutschland startet, aber laut Electrek geht es bei 37.000 Euro los.

Der KIA EV4 wird als Limousine und -Schrägheckmodell auf den Markt kommen und nutzt zwar die bekannte Plattform (E-GMP) der Hyundai Motor Group, aber als 400 Volt-Version. Eine Ladeleistung nennt Kia noch nicht, aber da der EV4 mehr oder weniger ein EV3 ist, ist mit maximal 128 kW beim großen Akku zu rechnen.

Die Reichweite liegt bei bis zu 630 km bzw. 590 km, je nach Modell, es gibt neben dem großen Akku mit 81,4 kWh aber auch einen kleineren mit 58,3 kWh. Bei der Leistung gibt es 150 kW (204 PS) und bei 170 km/h ist Schluss. Ein Datum für den Marktstart gibt es noch nicht, doch die deutsche Produktseite ist bereits online.

Man kann am Ende vermutlich einfach den Kia EV3 nehmen und in etwa 1.000 Euro mehr bei den Versionen draufpacken, dann hat man die Preise des Kia EV4 (ist nur meine Vermutung). Damit gibt es die Basis als SUV, Limousine und als Schrägheck.

Optisch halten sich alle Modelle sehr stark an die ersten Konzepte, was mir beim normalen Kia EV4 aber mit Blick auf das Heck nicht gut gefällt. Mir sagt das Design von Kia derzeit durchaus zu, aber der EV4 wirkt auf den Bildern doch komisch.

Es freut mich aber, dass die Auswahl an kompakten Limousinen wächst und die Technik kann zwar leider nicht mit einem Kia EV6 mithalten, aber preislich klingt das halbwegs okay, da könnte es vielleicht ganz gute Leasingdeals geben. Der EV4 ist jedenfalls ein Elektroauto, was ich mir definitiv etwas genauer anschauen werde.