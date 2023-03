Kia EV5 als Konzept vorgestellt: Das Elektroauto wirft Fragen auf

Kia wirbt aktuell sehr viel mit dem EV9 und präsentierte erst vor ein paar Tagen das finale Design des Elektro-SUVs. Daher kommt die heutige Ankündigung des Kia EV5 als Konzept überraschend, denn es gab im Vorfeld keinerlei Marketing dafür.

Kia EV5: Noch ein neuer Elektro-SUV

Dabei dürfte der Kia EV5 in der Liga des VW ID.4 und Co. spielen und für viele eine Ecke interessanter, als der große und teure EV9 sein. Allerdings gibt es noch sehr viele Fragen, denn Kia hat bisher keinerlei Eckdaten zum EV5 als Konzept genannt.

Es ist aber sowieso unklar, ob der Kia EV5 nach Europa kommt, denn er soll zwar noch 2023 in China starten, aber Details für den globalen Markt gibt es erst später. Eine deutsche Pressemitteilung zum Konzept hat Kia heute nicht veröffentlicht.

Für mich das wesentlich spannendere Elektroauto, denn mit gefällt das Design des Kia EV9, aber der ist eben sehr groß. Und da Kia hier sicher die Elektro-Plattform mit 800 Volt-Technologie nutzen wird, wäre das ein durchaus interessantes Auto.

Warten wir mal ab, was Kia für den EV5 geplant hat, das finale Design dürfte sich aber wieder sehr nah am Konzept orientieren. Was ich gut finde, denn die Kanten kosten zwar ein paar Kilometer bei der Reichweite, gefallen mir allerdings sehr gut.

Also, was kostet der Kia EV5? Wie weit kommt man mit dem Kia EV5? Wie schnell beschleunigt der Kia EV5? Wie schnell lädt der Kia EV5? Kommt der Kia EV5 nach Deutschland? Viele Fragen, die wir heute noch nicht für euch beantworten können.

Kia EV5 Konzept im Video

