Kia Niro EV: Neue Basisversion nähert sich dem Tesla Model Y

Kia wirbt mit einer neuen Basisversion für den neuen Niro EV, der bisher nur in der Version „Inspiration“ erhältlich war. Neu ist die Version „Vision“, die bei 45.690 Euro startet und für diesen Preis laut Kia sogar schon eher ein „Unterstatement“ sei.

Die Power mit 150 kW (204 PS) bleibt und auch der 64,8 kWh große Akku ist hier identisch. Man verzichtet auf viele Extras wie eine lackierte C-Säule, die Privacy-Verglasung, die elektrische Beifahrersitzverstellung, kabelloses Laden (vorne) für Smartphones und mehr. Dafür ist der Kia Niro EV Vision ca. 2.000 Euro günstiger.

Ein paar Extras wie Head-up-Display oder Schiebedach kann man hier gar nicht erst bestellen und da stellt sich mir die Frage: Wer wählt das aus? Wir sprechen über 45.000 Euro für einen Neuwagen, kommt es da wirklich auf diese Summe an?

Kia nähert sich Tesla beim Preis

Der Kia Niro EV ist weiterhin relativ teuer im Vergleich mit anderen Autos in dieser Klasse, das spürt vermutlich auch Kia, sonst hätte man sich nicht überlegt, wie man den Preis senken kann. Beim Akku will man vermutlich nicht sparen, was ich aber in dieser Preisklasse auch nicht tun würde, denn die 460 km Reichweite sind wichtig.

In dieser Preisklasse konkurriert der Kia Niro EV aber weiterhin mit dem Tesla Model Y. Bisher war er teurer, durch das Streichen der Extras landet man immerhin auf einem Level. Also fast, Tesla Model Y ist in der Basis weiterhin 800 Euro günstiger.

Warum vergleiche ich das so oft mit dem Tesla Model Y? Weil dieses Elektroauto in diesem Jahr schon häufiger das meistverkaufte Auto der Welt war und daran muss man sich messen. Und ich finde, dass die beiden Autos durchaus vergleichbar sind.

