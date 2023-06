Kia plant neues Elektroauto mit 700 km Reichweite für 2025

Aktuell nutzen die Marken der Hyundai Motor Group die E-GMP-Plattform für die ersten Elektroautos. Diese ist nur für Elektroautos gedacht und bringt sogar eine 800 Volt-Technologie mit. Sie ist auch die Grundlage für den neuen Kia EV6 GT.

Im Hintergrund arbeitet man aber schon an einer neuen Plattform, die sich eM nennt. Laut ET News arbeitet Kia bereits an einem Performance-Elektroauto für den eM-Start, welches sogar den aktuellen Kia EV6 GT in den Schatten stellen soll.

Intern trägt das neue Elektroauto den Codenamen „GT1“ und es soll einen spürbar größeren Akku mit 113,2 kWh geben, der dann für eine Reichweite von über 700 km sorgt. Dazu gibt es zwei Elektromotoren mit 200 kW und 250 kW, was dann für über 600 PS sorgt. Der Kia EV6 GT kommt derzeit 424 km weit und hat 585 PS.

Die aktuelle E-GMP-Plattform ist in meinen Augen eine der besseren Plattformen im Vergleich der Elektromobilität und die Hyundai Motor Group hatte einen sehr guten Riecher mit der 800 Volt-Technologie. Ich bin gespannt, was da ab 2025 ansteht.

