Kindle Scribe: Neue Version startet in Deutschland

Amazon hat vor ein paar Wochen das komplette Kindle-Lineup überarbeitet, wobei ein Modell, der Oasis, dabei eingestellt wurde. Mittlerweile sind alle neuen Kindles erhältlich, denn ab sofort kann man auch den neuen Kindle Scribe kaufen.

Das Kindle-Flaggschiff gibt es in zwei Farben und drei Speichergrößen, es geht bei 16 GB los, dann gibt es noch 32 GB und sogar 64 GB sind hier möglich. Da legt man dann 470 Euro auf den Tisch und die Basis des Scribe startet bei 420 Euro.

Amazon hat den neuen Scribe optisch überarbeitet, es gibt jetzt zum Beispiel eine weiße Front, und es gibt einen neuen „Premium Eingabestift“. Sonst tut sich nicht viel, es gibt auch wieder das bekannte 10,2 Zoll großes Display mit 300 ppi. Das ist noch nicht farbig, auch wenn sich das beim Kindle Scribe durchaus anbieten würde.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.