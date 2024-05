„Kino“ verwandelt dein iPhone in eine Profi-Filmkamera

Die „Kino Pro Video Camera App“ verwandelt iPhones in Filmkameras, die für jedermann zugänglich und einfach zu bedienen sind. So versprechen es zumindest die Entwickler und die haben jede Menge Erfahrung in diesem Bereich, die sie mit der erfolgreichen Halide Kamera-App gesammelt haben.

Mit Funktionen wie „Instant Grade“ können Benutzer mit einem Klick cineastische Farben mithilfe von Expertenvoreinstellungen oder benutzerdefinierten LUTs anwenden. Die App bietet professionelle Werkzeuge wie manuelle Belichtungssteuerung, Fokus-Peaking und RGB-Wellenform zur Belichtungskontrolle. Dank der einfachen Benutzeroberfläche sollten sich auch Einsteiger schnell zurechtfinden.

Kino integriert eine automatische Bewegungserkennung, die die Belichtung für filmische Bewegungen optimiert und durch visuelles Feedback die optimale Belichtung anzeigt. Die App ist zudem datenschutzfreundlich, da sie keine Nutzerdaten sammelt oder auswertet. Die Nutzer können ihre Aufnahmen in der Dateien-App speichern, um die Videos besser verwalten und sichern zu können.

Für iPhone 15 Pro-Nutzer bietet die App die Möglichkeit, in 4K 60FPS Apple Log ProRes 422HQ aufzunehmen. Weitere Informationen und eine Liste aller Features gibt es auf der Webseite zur App.

„Kino“ kostet aktuell 9,99 Euro (Einführungsangebot).

