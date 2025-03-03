Kippt das Verbrenner-Aus? EU kündigt gelockerte CO₂-Ziele an

Am Mittwoch wird Ursula von der Leyen neue Details zu den CO₂-Zielen der EU nennen und verspricht eine Lockerung. Es deutet sich an, dass einige Hersteller aus Europa die Ziele für 2025 nicht erreichen werden und da will man jetzt nachgeben.

Autohersteller sollen in Zukunft einen Zeitraum von drei Jahren bekommen, um die Ziele zu erreichen, bei VW und Co. dürften die Sektkorken knallen. Es geht jetzt in erster Linie darum, dass man die lokale Automobilbranche nicht zu sehr schwächt.

Verbrenner-Aus ab 2035 am Ende?

Das Umweltziel will die EU dabei nicht aus den Augen verlieren, das betont man auch klar, aber mal schauen, wie man sich zum Verbrenner-Aus ab 2035 äußert und ob da vielleicht auch eine Lockerung in Aussicht gestellt wird. Es gibt ja die ein oder andere Marke, die auch in zehn Jahren weiterhin Verbrenner verkaufen will.

Ursula von der Leyen hat im Rahmen einer ersten Pressemitteilung angedeutet, dass da durchaus mehr Spielräume entstehen werden. Gleichzeitig deutet die EU-Präsidentin auch an, dass in der EU eine neue Förderung für Akkus entstehen wird.

Klingt jedenfalls so, als ob die Lobbyarbeit der Marken ihre Wirkung zeigt. Auf der einen Seite ist das gut für die heimische Branche, denn viele Marken entgehen so hohen Strafzahlungen oder Deals für Pooling mit anderen Marken, die CO₂-Ziele erfüllen, auf der anderen Seite tragen wir am Ende dann alle die Umweltkosten.