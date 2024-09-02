Tarife

klarmobil feiert Geburtstag und streicht den Anschlusspreis

Klarmobil

Der Mobilfunk-Discounter klarmobil feiert sein 19-jähriges Bestehen mit einer Aktion, die vor allem für Neukunden attraktiv ist.

Im Rahmen der Jubiläumsaktion bietet klarmobil drei Smartphones im Bundle mit einer 40 GB Allnet-Flat im Netz von Vodafone an. Die Smartphones – iPhone 15, Galaxy S24 und Pixel 9 – sind für einmalig 49,99 Euro erhältlich. Der monatliche Preis für die Allnet-Flat beträgt 29,99 Euro, der sonst übliche Anschlusspreis entfällt komplett. Das Angebot gilt bis zum 30. September, alle weiteren Informationen finden Interessierte auf der klarmobil-Website.

klarmobil-Akton auch für SIM-Only-Tarife

Neben den Hardware-Bundles bietet klarmobil auch spezielle SIM-Only-Tarife an. Diese Tarife beinhalten Allnet-Flats mit unterschiedlichem Datenvolumen von 20 GB LTE bis 40 GB 5G. Die Tarife sind im „D-Netz“ verfügbar (je nach Tarif Vodafone und Telekom) und kosten zwischen 9,99 Euro und 19,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Auch hier entfällt der Anschlusspreis bei allen Tarifen im Aktionszeitraum. Ab dem 25. Monat steigt der Preis jedoch deutlich an.

Zu den Klarmobil-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

