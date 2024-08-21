Mobilität

Klarna und Voi gehen den nächsten Schritt

Voi E Scooter

Klarna, das Zahlungsnetzwerk, und Voi, ein Anbieter von Mikromobilitätsdiensten, haben ihre Partnerschaft erweitert.

Ziel ist es, das Bezahlen für Voi-Kunden in Deutschland und Schweden zu vereinfachen. Durch die Kooperation können Nutzer künftig alle Voi-Produkte, auch Abo-Dienste, direkt über Klarna bezahlen.

Möglich wird dies durch die Integration der neuen Funktion „Sign in with Klarna“ (SIWK), die eine einmalige Anmeldung erfordert und einen „nahtlosen“ Bezahlvorgang garantiert.

Die Partnerschaft soll nicht nur das Nutzererlebnis verbessern, sondern auch die Nutzung von Klarna-Zahlungslösungen auf den Voi-Plattformen steigern.


