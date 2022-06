„Kleiner Fahrplanwechsel“: Die Bahn dreht an der Preisschraube

Die Deutsche Bahn (DB) macht aktuell nicht nur wegen des 9-Euro-Tickets von sich reden. Auch ein „kleiner Fahrplanwechsel“ steht bevor, der Anpassungen mitbringt.

Die Bahn dreht zum anstehenden Fahrplanwechsel am 12. Juni 2022 auch an der Preisschraube. Die Fahrradkarte national und international kosten dann einheitlich 9 Euro (vorher waren es 8 Euro). Obacht: Der neue Preis gilt auch für BahnCard Kunden, der bisherige BahnCard-Rabatt für die Fahrradkarte entfällt also.

Auch wird eine Anpassung des Reservierungsentgelts auf 4,50 Euro in der 2. Klasse (das sind 0,50 Euro mehr als bisher) und 5,90 Euro in der 1. Klasse (das sind 0,60 Euro mehr) eingeführt. Eine Familienreservierung kostet 9 Euro in der 2. Klasse und 11,80 Euro in der 1. Klasse. Die Dauerreservierung bleibt unverändert.

Weitere Anpassungen im Fernverkehr ab 12. Juni (laut Bahn):

Erweiterung des Fahrplangebots über die Sommermonate

4 zusätzliche Verbindungen zwischen Warnemünde, Rostock und Berlin

Direktverbindung von Dresden über Berlin nach Binz bzw. Stralsund

Zusätzliche Verbindung Hamburg – Kopenhagen (6 statt bisher 5 Züge täglich)

Dauerhafte neue Verbindungen

Fernverkehr für Chemnitz und Freiberg (Sachsen)

Direktverbindung Flensburg – Prag

Zusätzliche Verbindungen ICE Hamburg – Köln

Früh morgens: EC Lindau-Reutin – Zürich

Wieder da: Berlin – Westerland (Sylt)

Angebote

Super Sparpreis Aktion schon ab 12,90 Euro auf ausgewählten Strecken im Fernverkehr, buchbar vom 5. Juni bis 31. August für Reisen ab 12. Juni 2022.

BahnCard 100 zum Aktionspreis für junge Erwachsene (unter 27 Jahre) und Senioren (ab 65 Jahre), vom 12. Juni bis 30. September 1 Jahr flexibel in Deutschland reisen, nur 222 Euro im Monat, zum einmaligen Gesamtpreis von 2.664 Euro.

Verlängerung des 20 Fahrten-Tickets: Das Angebot des 20-Fahrten-Tickets wird um ein weiteres Jahr verlängert.

NEU: Ab 13. Juni ist das 20 Fahrten-Ticket auch als 10-Fahrten-Variante erhältlich.

