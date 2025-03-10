Kommt die Kaufprämie für Elektroautos zurück?

Ich war zwar nie ein großer Freund der „Umweltprämie“ für Elektroauto, da wir nach dem Ende von dieser gesehen haben, dass die Unternehmen diese eigentlich nur als zusätzlichen Gewinn einkalkuliert haben, aber das Ende war eine Katastrophe.

Sie wurde einfach so zum Jahresende und ohne große Vorlaufzeit eingestellt und einige behaupten, dass das ein Grund für die derzeit schleppende Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland sei. Die neue Koalition möchte das daher bald ändern.

Der „Kaufanreiz“ für Elektroautos kommt

Im Rahmen der Sondierungsgespräche wurde bekannt, dass es „einen Kaufanreiz“ für Elektroautos geben wird. Wie dieser aussieht, ist jedoch unklar. Ich hoffe nur, dass es nicht einfach wieder eine Summe XY geben wird, die man beim Kauf erhält.

Das eigentliche Problem der Elektromobilität (günstiges und flächendeckendes Laden) wird seit einer ganzen Weile ignoriert, da tut sich viel zu wenig. Wenn man das ändert, dann kaufen sich die Menschen auf Elektroautos, weil sie dann sogar (bei uns ist das der Fall) im Unterhalt viel günstiger als ein Verbrenner sein können.

Doch wenn ich mir die ersten Rahmenpunkte der Koalition so anschaue, dann wird das keine Koalition für die Zukunft, sondern ein Schritt zurück. Warten wir mal die finalen Details ab, bis Ostern will Merz bereits die neue Regierung etabliert haben.