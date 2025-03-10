Das neue Tesla Model Y startet in Deutschland

Seit einigen Wochen kann man die „Launch Edition“ des Tesla Model Y auch bei uns in Deutschland bestellen und wir wissen, dass die Produktion in der Gigafactory in Grünheide bereits läuft. Am Wochenende ging es dann auch ganz offiziell los.

Die ersten Einheiten des neuen Model Y wurden von Tesla ausgeliefert und es gab ein kleines Event am deutschen Standort. Ich habe auch einige bekannte Gesichter der Szene gesehen, die am Wochenende erste Bilder von ihrem Model Y teilten.

Bisher sind die Eindrücke noch recht ähnlich, da alle mehr oder weniger die gleiche Version haben, nur bei den Farben gibt es Unterschiede. Die normale Version des Model Y ist mittlerweile aber ebenfalls verfügbar, da dürfte es also auch bald erste Einheiten aus Deutschland geben. Die Performance-Version kommt Ende 2025.

In den nächsten Wochen wird das neue Tesla Model Y also nach und nach auf den deutschen Straßen zu sehen sein, die jetzt alte Version prägt das Bild in meiner Gegend extrem stark, das sieht man häufiger als einen VW Golf im Alltag. Doch der Absturz von Tesla in Europa ist real, mal schauen, ob dieser damit aufgehalten wird.