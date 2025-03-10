Das neue Tesla Model Y startet in Deutschland
Seit einigen Wochen kann man die „Launch Edition“ des Tesla Model Y auch bei uns in Deutschland bestellen und wir wissen, dass die Produktion in der Gigafactory in Grünheide bereits läuft. Am Wochenende ging es dann auch ganz offiziell los.
Die ersten Einheiten des neuen Model Y wurden von Tesla ausgeliefert und es gab ein kleines Event am deutschen Standort. Ich habe auch einige bekannte Gesichter der Szene gesehen, die am Wochenende erste Bilder von ihrem Model Y teilten.
Bisher sind die Eindrücke noch recht ähnlich, da alle mehr oder weniger die gleiche Version haben, nur bei den Farben gibt es Unterschiede. Die normale Version des Model Y ist mittlerweile aber ebenfalls verfügbar, da dürfte es also auch bald erste Einheiten aus Deutschland geben. Die Performance-Version kommt Ende 2025.
In den nächsten Wochen wird das neue Tesla Model Y also nach und nach auf den deutschen Straßen zu sehen sein, die jetzt alte Version prägt das Bild in meiner Gegend extrem stark, das sieht man häufiger als einen VW Golf im Alltag. Doch der Absturz von Tesla in Europa ist real, mal schauen, ob dieser damit aufgehalten wird.
Ich habe keinerlei Verständnis mehr dafür wir jemand einen Tesla kaufen kann. So wenig Anstand kann man doch gar nicht haben. Ich bin ein absoluter Fan der Elektromobilität, würde aber ein Auto von dieser Firma nicht mal geschenkt nehmen. Und nein man kann die Firma und ihren Chef in diesem Fall nicht trennen. Und auch Vergleiche mit anderen CEOs lasse ich nicht gelten, da es so einen rechtsradikalen Psychopathen der so in der Öffentlichkeit steht nur bei Tesla gibt. Ich ärgere mich ja schon weil ich im Keller einen Tesla-Speicher für meine PV stehen habe, obwohl dieser 3 Jahre alt ist.
So unterscheiden sich Meinungen, ich hab ein Model Y bestellt. :)
Na dann herzlichen Glückwunsch! Das bedeutet entweder dir ist scheißegal, dass diese Firma von so nem Typ beherrscht wird oder alternativ (was ich nicht hoffe) du findest ihn sogar gut. Beides spricht nicht gerade für guten Charakter :)
Freu mich mega drauf. Lange auf das neue Model Y gewartet und nun ist es mit weißen Sitzen bestellt.
Der Absturz von Tesla in Europa wird damit wahrscheinlich leider nicht zu stoppen sein, evtl zeitweise abgeflacht, aber das war’s dann auch. Schade um das gute Auto.
Ob es ein gutes Auto ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber der Absturz von Tesla müsste mMn noch viel dramatischer werden. Alles was dem Durchgeknallten schadet ist per se gut.
Wer wird es ausbaden müssen?
Wenn Deutschland zu einer Diktatur wird die Waffen zur Unterdrückung des Volkes produziert, denken sie dann auch zuerst an die Arbeiter die ihren Job verlieren, wenn man das stoppen möcht?
Und nein, der Vergleich hinkt nicht. Elon Musk hat eindeutig bewiesen, das Menschen und Menschenleben ihm völlig egal sind. Mit der Einstellung des US Hilfsprogrammes alleine werden tausende Menschen sterben. Die Schicksale der Menschen die „nur“ ihren Job verlieren sind ihm, wie offensichtlich auch ihnen völlig egal. Also sparen sie uns bitte diese scheinheilige Ausrede der armen Mitarbeiter von Tesla. Ich hätte dort längst gekündigt!