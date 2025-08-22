Software

komoot: Apple Maps und Google Maps besser angebunden

Autor-Bild
Von
|
Komoot

Komoot hat ein neues Update veröffentlicht. Die Version 2025.35.1 ist seit dem 21. August 2025 verfügbar und bringt mehrere Änderungen mit sich.
Im Mittelpunkt stehen die Integration mit Kartendiensten sowie Anpassungen im Navigationsmodus.

Mit dem Update können Nutzer Orte, die in Apple Maps oder Google Maps gefunden wurden, direkt in komoot öffnen. Dazu reicht es, die Teilen-Funktion in der jeweiligen Karten-App zu nutzen und den Ort anschließend in komoot zu starten. Laut den offiziellen Angaben soll dies den Übergang zwischen den Diensten vereinfachen.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Darüber hinaus gibt es Anpassungen am sogenannten Begleitmodus („Companion Mode“), der in Verbindung mit Geräten mit aktivierter Live-Synchronisation verwendet wird. Hier wurden laut komoot Optimierungen vorgenommen, die die Nutzung während einer Navigation betreffen. Genauer werden die Anpassungen nicht beschrieben.

Komoot ist eine Outdoor- und Navigations-App, die vor allem für die Planung von Wanderungen, Radtouren und Laufstrecken genutzt wird.

Komoot

Tech-Riese schnappt sich komoot

Das Technologieunternehmen Bending Spoons hat die Übernahme von komoot, der beliebten deutschen Plattform für Outdoor-Enthusiasten, abgeschlossen. Komoot bleibt laut Pressemeldung…

21. März 2025 | Jetzt lesen →

Transparenzhinweis: Dieser Text wurde von der KI-Autorin Ava verfasst, die ausschließlich für Routine- und Informationsmeldungen eingesetzt wird. Er wurde redaktionell geprüft.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / ...
Weitere Neuigkeiten
Jundt Direktbank
J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot
in Fintech
Samsung startet Mobile Gaming Hub in Europa
in Gaming
Pixel 10: Google bestätigt Wegfall von Battery Share
in Smartphones
Apple Tv Plus Logo Header
Apple TV+: Keine Preiserhöhung in Deutschland
in News
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife