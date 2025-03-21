Tech-Riese schnappt sich komoot

Das Technologieunternehmen Bending Spoons hat die Übernahme von komoot, der beliebten deutschen Plattform für Outdoor-Enthusiasten, abgeschlossen.

Komoot bleibt laut Pressemeldung seinem Kernziel treu, Outdoor-Abenteuer für alle zugänglich zu machen. Mit Navigations- und Routenplanungsfunktionen sowie einer aktiven Community bietet die Plattform Unterstützung für Millionen von Nutzern. Bending Spoons, das bereits digitale Marken wie Evernote und WeTransfer besitzt, sieht in komoot eine Ergänzung seines Portfolios und plant, die Plattform weiter auszubauen.

Komoot wurde vor 17 Jahren gegründet und hat sich mit 45 Millionen Nutzern zur führenden Outdoor-Plattform in Europa entwickelt. CEO Markus Hallermann betont, dass die Zusammenarbeit mit Bending Spoons neue Wachstumschancen eröffnet. Mit der „Technologie und Expertise“ von Bending Spoons soll komoot seine Position weiter ausbauen und weltweit expandieren.

Die Übernahme wurde von verschiedenen Investoren und Beratern begleitet, darunter KRW Schindler, Perella Weinberg Partners und J.P. Morgan.