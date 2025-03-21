Dienste

Tech-Riese schnappt sich komoot

Komoot

Das Technologieunternehmen Bending Spoons hat die Übernahme von komoot, der beliebten deutschen Plattform für Outdoor-Enthusiasten, abgeschlossen.

Komoot bleibt laut Pressemeldung seinem Kernziel treu, Outdoor-Abenteuer für alle zugänglich zu machen. Mit Navigations- und Routenplanungsfunktionen sowie einer aktiven Community bietet die Plattform Unterstützung für Millionen von Nutzern. Bending Spoons, das bereits digitale Marken wie Evernote und WeTransfer besitzt, sieht in komoot eine Ergänzung seines Portfolios und plant, die Plattform weiter auszubauen.

Komoot wurde vor 17 Jahren gegründet und hat sich mit 45 Millionen Nutzern zur führenden Outdoor-Plattform in Europa entwickelt. CEO Markus Hallermann betont, dass die Zusammenarbeit mit Bending Spoons neue Wachstumschancen eröffnet. Mit der „Technologie und Expertise“ von Bending Spoons soll komoot seine Position weiter ausbauen und weltweit expandieren.

Die Übernahme wurde von verschiedenen Investoren und Beratern begleitet, darunter KRW Schindler, Perella Weinberg Partners und J.P. Morgan.


  1. René Fischer 🏅
    sagt am

    RIP Komoot :(

    Antworten
  2. Cress 🌀
    sagt am

    Immerhin bleibt die Software in der EU und nicht nach Amerika oder China

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu Cress ⇡

      Zwischen den USA und China liegen ein paar Stufen Unterschied.

      Antworten
  3. jimmy 👋
    sagt am

    Dann sollte man schnell nochmal seine Lieblingsrouten als GPX Datei herunterladen…

    Ist etwas über die Kaufsumme bekannt für die Komoot über den Tisch gegangen ist?

    Antworten
  4. P45 💎
    sagt am

    Dann kann man sich wohl von Komoot bald verabschieden. Vermutlich wird in Kürze ausgetestet werden, was man in der App alles zu Geld machen kann. Spätestens dann bin ich raus, obwohl ich durchaus die kostenpflichtige Variante benutze. Aber bei der einmaligen Zahlung, die ich mal dafür geleistet habe, wird‘s dann sicher nicht bleiben.
    Schade um ein wirklich hervorragendes Produkt. Aber das ist nunmal das Wesen des Kapitalismus. Gut UND günstig darf es auf Dauer nicht geben.

    Antworten
  5. zoula 👋
    sagt am

    Ich befürchte nur Schlechtes, wenn ich lese, dass bending spoons auch der Käufer von Evernote ist. Aber abwarten.

    Antworten

