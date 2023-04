Kompaktes Elektroauto: Cupra zeigt Design-Konzept für den Innenraum

Mit dem Cupra UrbanRebel steht ab 2025 ein kompaktes Elektroauto von Cupra an, welches die gleiche Basis wie der VW ID.2 nutzen wird. Der kommt klassisch und dezent daher, doch beim UrbanRebel durften sich die Designer richtig austoben.

Das sieht man auch im Innenraum, der im Vergleich zum Cupra Born überarbeitet wurde und deutlich verspielter wirkt. So erinnern die Designelemente auf dem Lenkrad zum Beispiel an einen Controller einer Konsole (wurde bewusst gemacht).

Aktuell ist der Innenraum des Cupra UrbanRebel noch in der Konzeptphase und ich vermute mal, dass man sich das Feedback der Nutzer anschauen wird. Für mich ein bisschen zu viel des Guten, selbst für Cupra, die sich hier gerne abheben sollen.

Die Displays sind übrigens mehr auf den Fahrer gerichtet und was ich gut finde, was aber sicher einen Aufpreis kostet: Es gibt ein Head-up-Display, was man in der Preisklasse noch nicht so häufig findet (das Auto kommt allerdings erst 2025).

Ich bin mal gespannt, wie viel am Ende vom Konzept übrig bleibt, wenn der Cupra UrbanRebel als Serienfahrzeug gezeigt wird. Ein Datum für die Ankündigung gibt es noch nicht, aber ich vermute, dass der UrbanRebel eher ein Thema für 2024 ist.

