Handel

Konsumklima am Tiefpunkt: Das düstere Bild der deutschen Verbraucherlaune

Autor-Bild
Von
| 9 Kommentare
Shopping

Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich im November deutlich eingetrübt, wie die aktuellen Ergebnisse des GfK-Konsumklimas zeigen.

Insbesondere die Einkommenserwartung verzeichnet einen starken Rückgang, begleitet von einer steigenden Sparneigung. Die Prognose für das Konsumklima im Dezember liegt bei -23,3 Punkten und damit auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie Ende 2023. Auch die Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage bleibt pessimistisch, was sich negativ auf die Anschaffungsneigung auswirkt.

Ein zentraler Faktor für den Einbruch des Konsumklimas ist die gesunkene Einkommenserwartung. Diese erreicht mit -3,5 Punkten den tiefsten Stand seit neun Monaten. Gründe hierfür sind unter anderem die zunehmende Verunsicherung durch Arbeitsplatzabbau, Produktionsverlagerungen und steigende Insolvenzzahlen. Auch die Wachstumsprognosen für das Bruttoinlandsprodukt wurden nach unten korrigiert, was das Konjunkturvertrauen weiter schwächt.

Auch die Anschaffungsneigung zeigt einen leichten Rückgang und bleibt auf einem insgesamt sehr niedrigen Niveau. Mit -6 Punkten liegt sie deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie. Das Konsumklima in Deutschland ist damit geprägt von wachsenden Rezessionsängsten, steigender Arbeitslosigkeit und einer verhaltenen Einkommensentwicklung.


Fehler melden9 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Wenn das Geld immer weniger wird und auch alles teurer wird dann ist es durchaus logisch dass der deutsche Bürger weniger kauft.

    Antworten
    1. Gast 💎
      sagt am zu max ⇡

      Die Kaufkraft des Geldes ist das Problem. Die meisten Menschen haben prozentual deutliche Gehaltserhöhungen bekommen die letzten Jahre.

      Nützt halt nur nichts, wenn die reale Inflation deutlich höher ist als der Gehaltszuwachs.

      Antworten
  2. Tino 🌟
    sagt am

    Online shoppen die Deutschen wie nie zuvor, aber die Lust auf größere Anschaffungen bleibt im Keller. Während Fingerabdruck und Gesichtsscan den Kauf per Klick beflügeln, drücken Arbeitsplatzabbau und Rezessionsängste die Stimmung.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Tino ⇡

      So ist es. Die Eintrübung des Konsumklimas geht vor allem zulasten des lokalen Handels, der in der Regel hochpreisiger ist.

      Antworten
      1. Athlonet 🏅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Und der Gewinner ist: Temu.
        Schöne neue Welt…

        Antworten
        1. Cress 🌀
          sagt am zu Athlonet ⇡

          Leider wirst du damit recht haben, ich frage mich bis heute, wer mit dieser Scheiße wirklich glücklich wird. Alles nur billiger Krempel, ich bin froh, dass sparen auch verzicht bedeutet und meine Wohnung nicht aus allen Nähten platzt mit Zeug, was ich nie benutze.

          Antworten
          1. Rogh 🌀
            sagt am zu Cress ⇡

            Hat Konsum jemals glücklich gemacht (außer den Händler und Hersteller)? Die Leute wurden halt auf Konsum getrimmt und sie machen es halt unreflektiert weiter im Glauben, dass es sich glücklich machen wird. Was sie kaufen, ist für den Kick egal.

            Antworten
            1. Cress 🌀
              sagt am zu Rogh ⇡

              Das ist richtig, dass es erzogen ist, allerdings je älter ich werde, desto mehr muss man ja eigentlich auch aufs Geld achten und da werden bestimmte Entscheidungen halt eher 2x überdacht.

              Antworten
        2. Gast 💎
          sagt am zu Athlonet ⇡

          Ich denke nicht, dass Temu, AliExpress und Co. signifikant Umsätze abziehen. Das Zeug, was man da bekommt, ist qualitativ größtenteils der letzte Schuld bis hin zu gefährlich und gesundheitsschädlich.

          Sinnvoll ist AliExpress und Co. bei Kleinkram, bei dem man über Amazon faktisch exakt das gleiche bekommt nur zum dreifachen Preis, als würde man direkt bei AliExpress bestellen.

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Konsumklima am Tiefpunkt: Das düstere Bild der deutschen Verbraucherlaune
Weitere Neuigkeiten
Tchibo Esperto mini: Ich habe den „kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt“ ausprobiert
in Smart Home
Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält langersehntes Update
in Firmware und OS
Dolby Vision 2 angekündigt: Eine „neue Ära der Bildqualität“
in News
Nothing Phone 2: Kamera-Filter endlich integriert
in Firmware und OS
Bosch Smart Home: Bewegungsmelder II [+M] vorgestellt
in Smart Home
FRITZ!Repeater 1700 startet in den Markt – kostet 119 Euro
in Hardware
Telekom 5g
Telekom Prepaid: dauerhaftes Plus an Datenvolumen
in Tarife
Audi: So sieht das Design der Zukunft aus
in News
Elektroauto-Debakel: Mercedes hat seine Kunden „überschätzt“
in Mobilität
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech