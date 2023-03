Kultwagen im Mini-Format: LEGO Land Rover Classic Defender 90 (10317) vorgestellt

Trotz der klaren Definition vieler Kategorien wie Marvel, City oder Ninjago im Sortiment des dänischen Herstellers von Klemmbausteinen tanzte die Untergruppe Creator Expert in den letzten Jahren im LEGO-Universum etwas aus der Reihe. Sie umfasste zuletzt unterschiedliche Themenbereiche sowie Lizenzprodukte, die in ihrer Komplexität, Thematik und Bepreisung sehr unterschiedlich aufgestellt war. Es war keine einheitliche Produktlinie mehr zu erkennen.

Letztes Jahr durchführte LEGO eine Neuorientierung der besagten Kategorie, führte die Bezeichnung LEGO Icons ein (die Bezeichnung Creator Expert bleibt weiterhin bestehen) und zielt nun eher auf kaufkräftige Erwachsene als Zielgruppe.

LEGO Icons brachte in den letzten Monaten Themen wie Herr der Ringe: Bruchtal, der Eiffelturm, der Jazzclub als modulares Haus und diverse Erweiterungen zur Botanical-Collection als bebaubare Sets hervor.

LEGO bringt Kultwagen-Set auf den Markt

Die Kategorie wird jetzt erneut um ein Set reicher: LEGO kündigt nämlich mit der Setnummer 10317 via Pressemitteilung den Land Rover Classic Defender 90 offiziell an. Der Geländewagen basiert auf das Original von 1983 und ist von den Abmessungen her ohne Zubehör und Anbauten 16 cm hoch, 32 cm lang und 16 cm breit.

Das Set beinhaltet diverse Anpassungsmöglichkeiten und kann als Links- oder Rechtslenker gebaut werden. Darüber hinaus hat man die Wahl zwischen bebaubaren Diesel- und Ottomotor.

Eine Lenkung und eine Federung runden das Modell ab. Zudem lässt sich der Geländewagen als Standardmodell oder mit der gesamten Ausrüstung als Offroad-Variante bauen.

Zusätzlich beinhaltet das Set zahlreiches Zubehör wie einem Feuerlöscher, den Benzinkanistern, dem Werkzeugkasten mit dazugehörigem Werkzeug, der funktionierenden Seilwinde, eine Axt und Spitzhacke, ein Wagenheber, dem Überrollkäfig, dem Spritzschutz und den Sandblechen. Das Zubehör kann im Inneren verstaut oder mit Seilen am Dach befestigt werden.

Das Set enthält 2236 Teile und wird am 4. April 2023 exklusiv im LEGO Online-Shop und in den verschiedenen LEGO Stores erhältlich sein. Später soll das Set auch im freien Einzelhandel erscheinen. Die UVP beträgt 239,99 Euro.

