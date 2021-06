Kundenservice: 1&1 und Telefónica räumen beim Kundenbarometer 2021 ab

1&1 ist im aktuellen Kundenbarometer der Fachzeitschrift „PC Magazin“ zum Sieger unter den Internet-Providern Deutschlands gekürt worden.

Mit insgesamt 108 Punkten errang 1&1 den Gesamtsieg – vor der Deutschen Telekom und Vodafone/Kabel Deutschland. Telefónica/O2 teilt sich bei identischer Punktzahl Rang eins mit 1&1. Im Spitzenvergleich der beiden Erstplatzierten konnte 1&1 die Kunden in den Kategorien „Kundenservice“ und „Marke/Anbieter“ überzeugen.

-->

Wichtig zu wissen: Beim Kundenbarometer geht es vor allem um subjektive Erfahrungen, die man natürlich nur schwer „messen“ kann. Man will also eher ein Stimmungsbild einfangen. Als 1&1-Kunde kann ich zumindest sagen: es wundert mich nicht, denn ich habe in vielen Jahren mit dem Support bei 1&1 fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht.

1&1 mit bestem Service für Breitband-Kunden

Mit einem Score von 103 Punkten bietet 1&1 laut aktuellem Kundenbarometer seinen Breitband-Kunden den besten Service. Positiv fiel den Testern die zügige Antwortgeschwindigkeit des Kundenservice auf. Gegenüber den Mitbewerbern ist auch die Problemlösung bereits beim Erstkontakt bei 1&1 sehr hoch. In diesem Teilbereich konnte 1&1 sich vor Telefónica/O2 und der Deutsche Telekom platzieren.

Mit 114 von 120 möglichen Punkten konnte 1&1 auch das Thema Markenimage für sich entscheiden. Geht es um die Weiterempfehlung eines Internet-Providers, würden sich die Befragten demnach bei Freunden und Bekannten am häufigsten für 1&1 aussprechen.

Zu den 1&1-Tarifen und -Angeboten →

Methodik (Klicken zum Anzeigen)

Für das Kundenbarometer „Kundenzufriedenheit Internet-Provider 2021“ hat das PC Magazin in Zusammenarbeit mit dem Fachinstitut für Technikthemen (FiFT) 1.772 Breitband-Privatkunden aus Deutschland nach den eigenen, subjektiven Erfahrungen mit dem jeweiligen Anbieter befragt. Insgesamt wurden vier Themenbereiche (Kundenservice, Marke/Anbieter, Hard- & Software und Netz) mit jeweils weiteren Unterkategorien bewertet.

Telefónica und 1&1 Drillisch schließen National Roaming Agreement ab Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch haben ihre künftige Zusammenarbeit in einem National Roaming Agreement (NRA) langfristig geregelt. Darin enthalten sind einige interessante Details für 1&1-Drillisch-Bestandskunden. Mit dem Vertragsschluss setzen die Unternehmen ihre langfristige Partnerschaft wie geplant auf eine neue vertragliche…24. Mai 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->