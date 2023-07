Kurz vor dem Upgrade: Polestar 2 mit Rekordzahlen

Das erste Quartal lief nicht ganz so gut bei Polestar und so senkte man für 2023 die Prognose von ca. 80.000 Einheiten auf 60.000 bis 70.000 Einheiten. Was auch an der Verspätung des Polestar 3 liegt, der jetzt doch erst Anfang 2024 erscheint.

Bestes Q2-Ergebnis für Polestar bisher

Im zweiten Quartal konnte der Polestar 2 allerdings spürbar zulegen und vor allem im Juni gab es ein Wachstum von 73 Prozent. Es ist das beste zweite Quartal in der Geschichte von Polestar und man blickt auf ca. 15.800 ausgelieferte Einheiten.

Damit ist übrigens der Polestar 2 gemeint, denn der Polestar 1 wird nicht mehr produziert und ausgeliefert. Das war nur ein kurzes (und teures) Hybrid-Modell.

Was mich bei diesen Zahlen allerdings wundert: In wenigen Wochen kommt der überarbeitete Polestar 2 mit Facelift, mehr Reichweite und mehr Leistung. Ich hätte eher gedacht, dass der Polestar 2 einbricht und Kunden das neue Modell abwarten.

Allerdings muss man auch erwähnen, dass sich Polestar derzeit stark auf Leasing bei Geschäftskunden fokussiert und die neue Version dort nicht entscheidend ist.

Außerdem kann Polestar im Gegensatz zu sehr vielen Mitbewerbern zügig liefern.

Im Vergleich mit Konkurrent Tesla sind das natürlich weiterhin kleine Zahlen, aber der Bestseller soll auch erst der Polestar 4 werden, der 2024 kommt. Und Polestar ist eine ganze Ecke teurer als Tesla, das darf man natürlich auch nicht vergessen.

