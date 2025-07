Kurz vor dem VW ID.2: Volkswagen feiert 50 Jahre VW Polo

Im März lief 1975 die Serienproduktion des ersten VW Polo an, der dann im Mai bei den ersten Kunden stand. Dieses Jubiläum feiert die Marke in diesem Jahr, unter anderem mit einem „Happy Birthday, Polo!“ im Miniaturwunderland in Hamburg.

Dort drehen jetzt über 70 Polo-Modelle auf 12 Waggons ihre Runden, so VW, und die Bahnhöfe sind mit Plakatwänden mit „50 Jahre Polo“-Logo verziert. Die Zukunft des VW Polo ist aktuell aber noch nicht sicher, denn der VW ID.2 kommt jetzt erst.

Elektrischer VW Polo noch unsicher

Das ist sowas wie der elektrische VW Polo, aber während Volkswagen schon einen elektrischen VW Golf bestätigt hat, so ist das beim Polo nicht sicher. Der ID.3 wird nach dem nächsten Upgrade eingestellt, dann fokussiert sich VW auf den Golf.

Vielleicht überrascht uns Volkswagen auch und nennt den VW ID.2 anders, ein VW ID Polo wäre denkbar, aber das deutet sich derzeit nicht an. Das ID-Branding soll immerhin bleiben und Volkswagen holt nicht alle alten Marken ins Elektro-Zeitalter.

Es würde mich zwar wundern, wenn Volkswagen einen Klassiker wie den VW Polo als Marke einstellt, doch pünktlich zum 50. Jubiläum des kompakten Flitzers ist dessen Zukunft unsicher. Falls ein elektrischer VW Polo kommt, dann nicht vor 2030.

