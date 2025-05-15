Smart Home

Laifen stellt neues Modell Wave Special mit App-Funktionen vor

Laifen Wave

Laifen hat mit der Wave Special ein neues Modell seiner Wave-Serie auf den Markt gebracht. Diese elektrische Zahnbürste basiert auf einer Doppelreinigungstechnologie, die Oszillation mit Hochfrequenzvibration kombiniert. Laut dem Unternehmen ahmt diese Technik die von Zahnärzten empfohlene Putzmethode nach und ermöglicht so eine gründlichere Reinigung. Die Wave Special ist eine Weiterentwicklung eines Vorgängermodells.

Die Zahnbürste richtet sich laut Hersteller an unterschiedliche Nutzergruppen, darunter auch Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem spezielle Borsten und eine kupferfreie Befestigungstechnik, die eine hygienischere Nutzung unterstützen sollen.

Außerdem verfügt das Modell über einen matten Griff mit Soft-Touch-Beschichtung und eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Tagen. Die Ladezeit beträgt drei Stunden über USB-C.

Individuelle Einstellungen sind per App möglich.

Ergänzend zur Hardware wird eine App-Unterstützung angeboten, über die sich individuelle Putzprogramme zusammenstellen lassen. Dabei stehenlaut Hersteller „über 1.000 Kombinationen“ zur Auswahl. Auch eine Timer-Funktion und eine Erinnerung zum Wechsel der Putzbereiche sind Teil des Systems. Diese Personalisierungsoptionen sollen die tägliche Zahnpflege strukturieren und effizienter machen.

Die Wave Special ist ab sofort für 89,99 Euro (abzgl. Rabatt) vorbestellbar. Sie ist in vier Standardfarben sowie zwei limitierten Farbvarianten erhältlich.

  1. Thomas 💎
    sagt am

    USB-C Anschluss und Akkulaufzeit von bis zu 50 Tagen finde ich gut. Die App halte ich für verzichtbar.
    Ich setze sie mir mal vorläufig auf meine Amazon Wunschliste.

