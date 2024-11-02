Ledlenser P9R Core LEP: Taschenlampe mit 1300 m Leuchtweite

Die neueste Taschenlampe von Ledlenser, die P9R Core LEP, kombiniert extrem gebündeltes Licht für maximale Reichweite mit gleichmäßigem Licht für den Nahbereich.

Mit der LEP-Technologie (Laser Excited Phosphor), bei der ein blauer Laserstrahl in weißes Licht umgewandelt wird, ist diese Taschenlampe für extreme Einsatzbedingungen gedacht. Sie eignet sich besonders für Such- und Rettungseinsätze, die Schifffahrt sowie für Jäger und Angler, die eine leistungsstarke Lichtquelle mit großer Reichweite benötigen.

Neben der Leuchtweite von 1300 m zeichnet sich die P9R Core LEP durch ihre weiteren Features aus. Sie bietet sowohl weißes als auch rotes Licht und ist damit auch für alltägliche Anwendungen geeignet. Dank der Schutzart IP68 ist sie gegen Wasser, Staub und Korrosion geschützt, und der Magnetanschluss ermöglicht ein einfaches Aufladen. Der maximale Lichtstrom beträgt 1000 Lumen und die Laufzeit soll bei bis zu 110 Stunden liegen.

Die P9R Core LEP ist ab sofort im Ledlenser Onlineshop und im Fachhandel erhältlich. Die UVP liegt bei 350 Euro, allerdings gibt es die Lampe im freien Handel auch schon deutlich günstiger.

