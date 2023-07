LEGO Harry Potter Gringotts Zaubererbank (76417) offiziell vorgestellt

Der dänische Hersteller von Klemmbausteinen hat seit seiner Gründung viele Serien eingeführt und auch wieder aus dem Sortiment genommen – Harry Potter ist eine der ältesten Serien, die immer wieder mit neuen Sets aktualisiert wird. Das nun angekündigte neue Set mit dem Namen „Gringotts Zaubererbank“ erweitert die Reihe um ein weiteres Set.

Die Zaubererbank von Gringotts ist eine Bank aus der Harry Potter-Welt. Die Bank wurde von dem Kobold Gringott gegründet und wird von einer Schar von Kobolden geleitet. Wer die Bücher und Filme aus dem gleichnamiges Universum kennt, wird viele (angedeutete) Details im LEGO Set wiedererkennen, wie z.B. die Eingangshalle, den Empfangstresen und die magische Menagerie.

LEGO ist es gelungen, sowohl das Verlies als auch die dazugehörige Schienenbahn darzustellen und die beiden Ebenen übereinander zu legen. Auf der Kuppel kann eine gebaute Version eines Drachens angebracht werden – Fachleute erkennen sofort den „Ukrainischen Eisenbauch“.

Das Modul mit Gringotts Zaubererbank ist 36 cm hoch, 32 cm breit und 25 cm tief. Aufeinander gestapelt sind die Modelle 75 cm hoch. Insgesamt besteht das Set aus 4803 Teilen und enthält 13 Minifiguren: Zwei Versionen von Harry Potter, Ron Weasley, Hermine Granger, Hagrid, Bellatrix Lestrange, ein Todesser, Bogrod, Griphook, Ricbert, zwei Kobolde und zwei Wachleute.

Von der Architektur her finde ich das Set sehr gelungen, auch als Außenstehender, was das Franchise betrifft. In Bezug auf die Stabilität mache ich mir ein wenig Sorgen. Ich bin schon sehr gespannt auf das entsprechende Designer-Video von LEGO.

Allerdings verlangt LEGO dafür auch einen Preis, der sich sehen lassen kann: Die UVP beträgt nämlich 429,99 Euro. Das Set wird ab dem 4. September exklusiv im LEGO Online-Shop und in den LEGO Stores angeboten (für LEGO VIP bereits ab dem 1. September).

