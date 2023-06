LEGO Icons Eldorado-Festung offiziell vorgestellt

Neben Lizenzprodukten wie Marvel, City und Batman oder Eigenentwicklungen wie Ninjago Monkie Kid bringt der dänische Klemmbaustein-Hersteller immer wieder alte Bausätze als Neuauflagen auf den Markt.

Hier sollen vor allem Erwachsene angesprochen werden, die in ihrer Kindheit ein solches Spielzeug besessen haben und in Nostalgie schwelgen. Die LEGO Icons Eldorado-Festung (10320) mit der Setnummer 10320 ist das neueste Modell in dieser Kategorie.

Das neue Set basiert nämlich auf die Eldorado-Festung/Gouverneurskastell von 1989. Während das alte Set damals mit 506 Teilen auskam, ist das neue Set auf insgesamt 2509 Teile angewachsen.

Nach Angaben von LEGO sind durch die „neuen Bauteile mehr architektonische Feinheiten möglich“, ohne dass dabei „das klassische Aussehen des Originals aufs Spiel gesetzt wird“. Auf die Verwendung von Stickern wird verzichtet.

Das fertig gebaute Modell beinhaltet eine Hafenfestung, ein Piratenschiff und ein Ruderboot. Auch sind wieder genau wie beim Original 8 Minifiguren im Lieferumfang enthalten. Ein kleiner, aber feiner Unterschied: In der ursprünglichen Version gab es nur männliche Minifiguren, in der neuen Version gibt es auch weibliche Minifiguren.

Wie man auf den Bildern sieht, ist durch die Modulbauweise und alternative Anordnung eine Festung oder ein Freihafen darstellbar, wobei mir die Festung wesentlich besser gefällt.

Erhältlich ist das Set ab dem 7. Juli exklusiv im LEGO Online-Shop und in den LEGO Stores (für LEGO VIP bereits ab dem 4. Juli). Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 214,99 Euro.

