LEGO Marvel Avengers Tower (76269): Eingefleischte Marvel-Fans werden das Set lieben

In den Filmen und Serien des Marvel-Franchise wird das Hauptquartier der Marvel Avengers, der Avengers Tower, häufig gezeigt. In den letzten Jahren spielten sich hier häufig Schlüsselszenen ab, nachdem der Gebäudekomplex im Film The Avengers von 2012 zunächst unter dem Namen Stark Tower zu sehen war. Nun hat LEGO das ikonische Gebäude (wieder) für sich entdeckt und daraus ein Set gemacht, das sich in Größe und Anzahl der Minifiguren durchaus sehen lassen kann.

Der Avengers Tower – eine neue Version von LEGO

Ein kleines Detail vorweg: Der dänische Klemmbaustein-Hersteller hatte bereits vor einigen Jahren eine Variante des Avergers-Turms als Bausatz produziert – er trug den Namen „Avengers – Kräftemessen am Turm (76166)“ und bestand aus 685 Bausteinen. Die neue Variante hat hingegen fast 7,5-mal so viele Steine.

Die neue Variante besteht nämlich aus 5201 Steinen und misst in der Länge 34 cm, in der Breite 25 cm und in der Höhe beachtliche 90 cm. Jede Etage ist durch Entfernen der Seitenwand einzeln begehbar und bietet so leichten Zugang zu den Räumen, die Details und Elemente aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) darstellen.

So werden bekannte Szenen aus dem MCU gezeigt, wie die Untersuchung von Lokis Zepter im Labor oder der Start des Quinjets aus seinem Hangar.

Beeindruckend finde ich jedoch die Anzahl der mitgelieferten Minifiguren: Sage und schreibe 31 Minifiguren, darunter Iron Man, Wong, Captain America, Thor, Ant-Man, Black Widow, Nick Fury, Hulk, War Machine, Vision, Hawkeye, Wanda Maximoff, Dr. Cho, Alexander Pierce, Pepper Potts und The Wasp, sind im Marvel Avengers Tower mit der Setnummer 76269 enthalten. Eine eigene Minifigur bekam auch Kevin Feige, der amerikanische Filmproduzent und Präsident der Marvel Studios.

LEGO Marvel Avengers Tower (76269) ist ab dem 24. November 2023 exklusiv im LEGO Online-Shop und in LEGO Geschäften erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 499,99 Euro.

Es scheint, dass LEGO Gefallen daran gefunden hat, bekannte Gebäude aus sehr erfolgreichen Franchises in Form von Sets umzusetzen: Ende Mai 2021 wurde ein ähnliches großes Gebäude mit Superheldenbezug vorgestellt – der LEGO Daily Bugle (76178). Ich bin gespannt, welche Ideen für Gebäude LEGO noch hat. Denkbar wäre eine Umsetzung der X-Mansion/Xavier Institute.

