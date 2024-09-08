LEGO: Neue überarbeitete Kataloge für das Weihnachtsgeschäft veröffentlicht

Auch wenn die Geschenkesaison mit Weihnachten erst in einigen Monaten beginnt, konzentriert sich das eine oder andere Unternehmen schon jetzt auf das Kerngeschäft. Der dänische Klemmbausteinhersteller LEGO gehört dazu und hat jetzt seine überarbeiteten Kataloge veröffentlicht. Dabei wird sowohl der Hauptkatalog für das kommende Weihnachtsgeschäft als auch der spezielle Katalog für Erwachsene neu aufgelegt.

Neue Sets für die Fans von Klemmbausteinen

Beide Kataloge enthalten alle Neuheiten in den Kategorien LEGO City, Creator, Dreamzzz, Ninjago, Minecraft, Marvel, Harry Potter, Star Wars und Technic ab Sommer dieses Jahres und sind bis Januar 2025 gültig, wenn ein neuer Katalog mit den Neuheiten des neuen Jahres erwartet wird.

Der hübsch animierte Katalog ist ab sofort hier abrufbar. Der Katalog ist auch in gedruckter Form im Fachhandel und in den LEGO Shops erhältlich – ich konnte mir bereits ein Exemplar sichern. Der „Adults Welcome“-Katalog ist wiederum hier abrufbar.

Wer die Klemmbaustein-Szene und die allgemeinen Ankündigungen aus dem Hause LEGO regelmäßig verfolgt, dürfte von den Neuheiten in den beiden Katalogen nicht überrascht sein. Alle Klemmbaustein-Sets sind zum großen Teil bereits im Vorfeld angekündigt worden, wie zum Beispiel der neue Supersportwagen mit der Bezeichnung LEGO Technic McLaren P1 (42172).