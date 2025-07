LEGO: Pünktlich zum Sommer wird die Botanik Kollektion erweitert

Anfang 2021 führte der dänische Klemmbausteinhersteller LEGO mit der „Botanik Kollektion“ eine neue Kategorie in sein bereits umfangreiches Sortiment ein. Seitdem wurde die Serie, die sich mit der Welt der Blumen beschäftigt, um verschiedene Bausätze erweitert und gehört zu den beliebtesten Serien des Herstellers. Pünktlich zum Sommer bekommt die Botanik Kollektion nun zwei neue Sets spendiert.

LEGO Pflanzen: Kein Wasser und keine Pflege erforderlich

Die beiden Sets mit den Bezeichnungen LEGO Icons Chrysantheme (10368) und LEGO Icons Pflaumenblüte (10369) gehören zur Kategorie LEGO Icons. Vor allem die Pflaumenblüte gefällt mir von den Farben her sehr gut mit den Rot- und Magenta-Tönen.

Die Chrysantheme besteht aus 278 Klemmbausteinen und ist einschließlich Topf und Ständer 26 cm hoch, 10 cm breit und 9 cm tief. Die Pflaumenblüte hingegen besteht aus 327 Klemmbausteinen und hat eine Höhe von 34 cm, eine Breite von 17 cm und eine Tiefe von 9 cm.

Im LEGO Online-Shop, in den LEGO Stores und bei ausgewählten Händlern sind beide Sets ab dem 1. August erhältlich. Was den Preis betrifft, so wird sowohl für die LEGO Icons Chrysantheme (10368) als auch für die LEGO Icons Pflaumenblüte (10369) eine unverbindliche Preisempfehlung von 29,99 Euro angegeben.

