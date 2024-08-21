LEGO X Fortnite: Klemmbaustein-Sets kommen Anfang Oktober

Man muss es offen und ehrlich zugeben: Fortnite ist wohl eine der erfolgreichsten Neuerscheinungen der letzten Jahre. Der von People Can Fly und Epic Games entwickelte Koop-Survival-Shooter ist weit mehr als nur ein Spiel und hat mittlerweile einen festen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass LEGO seit einiger Zeit verstärkt mit diesem Franchise zusammenarbeitet.

Das jüngste Ergebnis dieser Zusammenarbeit sind erstmals vier neue Klemmbaustein-Sets, die am 1. Oktober exklusiv im LEGO Online Shop und in den LEGO Geschäften erhältlich sein werden. LEGO hat sich bewusst für ikonische „Figuren und Spielgegenstände“ entschieden, die alle im Franchise-Universum bekannt und beliebt sind und vor allem einen hohen Wiedererkennungswert haben:

LEGO Fortnite Schlachtenbus (77073) – 954 Bausteine; Maße: 28 cm hoch, 28 cm lang und 13 cm breit, 9 Minifiguren – 99,99 Euro

LEGO Fortnite Durrr Burger (77070) – 193 Bausteine, Maße: 11 cm hoch, 8 cm breit und 9 cm tief, 0 Minifiguren – 14,99 Euro

LEGO Fortnite Vorratslama (77071) – 691 Bausteine, Maße: 24 cm hoch, 8 cm breit und 16 cm tief, 0 Minifiguren – 39,99 Euro

LEGO Fortnite Knochen-Schali (77072) – 1414 Bausteine, Maße: 36 cm groß, 0 Minifiguren – 99,99 Euro

Auch ich spiele ab und zu Fortnite, konnte aber den enormen Hype um das Spiel nicht immer nachvollziehen. Nichtsdestotrotz sind die Sets aus dem Hause meiner Meinung nach recht gelungen und werden Fans des Franchises durchaus ansprechen. Ich für meinen Teil werde bei Erscheinen ein Auge auf den Battlebus (bzw. „Schlachtenbus“) werfen.