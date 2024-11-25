LG stellt sich als Unternehmen ganz neu auf
LG stellt sich als Unternehmen ganz neu auf und hat einen großen Umbau der Unternehmensstruktur bekannt gegeben, der die „Zukunftsvision 2030“ realisieren soll. Bei LG entstehen „vier neue Unternehmen“ im Konzern, die alle ein „Solution“ im Namen tragen, bei LG sieht man sich als Anbieter von „Smart Life Solutions“.
Die vier Bereiche nennen sich Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) und Eco Solution (ES). Ziel ist es, so LG, dass man Synergien im Konzern in Zukunft besser nutzt. LG hat für die vier neuen Bereiche auch eine passende Beschreibung, die ihr im folgenden nachlesen könnt.
LG Smart Life Solutions Struktur
- Home Appliance Solution (HS): Die Unit HA wird in Home Appliance Solution umbenannt, um die Vision „Zero Labor Home, Makes Quality Time“ zu unterstreichen. Hierzu wird das Platform Business Center – verantwortlich für die Planung, Entwicklung und den Betrieb von LG ThinQ® – direkt unter diese Unit gestellt. Die strategische Neuordnung zielt darauf ab, die Home Appliance Solution Unit als führenden Anbieter im Bereich KI-Lösungen für verschiedene Umgebungen, einschließlich Wohn-, Gewerbe- und Fahrzeugräumen, zu positionieren. Zudem wird die Robot Business Division aus Unit Business Solution übernommen, um Schlüsseltechnologien in Robotik für Heimrobotik-Lösungen zu integrieren.
- Media Entertainment Solution (MS): Die ehemals Home Entertainment Unit wird in Media Entertainment umbenannt. Der neue Name zahlt auf die führende Rolle als Medien- und Entertainmentplattform-Unternehmen ein. Um Synergien in der Hardware- und Plattformentwicklung zu schaffen, werden die Geschäftsbereiche Information Display und Information Technology mit dem TV-Geschäft zusammengelegt. Die Media Entertainment Solution Unit bei LG wird die plattformbasierten Dienstleistungen durch eine breitere Anwendung von webOS erweitern, das bisher hauptsächlich in Smart-TVs verwendet wurde. webOS wird zu einer integrierten Content- und Serviceplattform für den Innen- und Außenbereich ausgebaut, um Synergien und Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
- Vehicle Solution (VS): Die Unit Vehicle Solution wird von „Vehicle Component Solutions Company“ in „Vehicle Solution“ umbenannt, um ihr Engagement für innovative Lösungen im gesamten automobilen Ökosystem zu verdeutlichen.
- Eco Solution (ES): Die neu gegründete Eco Solution Unit übernimmt den Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) aus der HA-Unit, der ein wichtiger Wachstumsmotor für das B2B-Geschäft von LG ist. Da das HLK-Geschäft projektbasiert ist und spezifische Marktanforderungen hat, ist die eigenständige Verwaltung als separate Einheit darauf ausgelegt, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstumspotenzial zu maximieren. Darüber hinaus übernimmt die Eco Solution das Geschäft mit Elektrofahrzeug-Ladestationen aus der Unit Business Solution und spielt eine Schlüsselrolle im Wachstum des Clean-Tech-Sektors, einem wichtigen zukünftigen Wachstumsfeld für LG.
