LG stellt sich als Unternehmen ganz neu auf und hat einen großen Umbau der Unternehmensstruktur bekannt gegeben, der die „Zukunftsvision 2030“ realisieren soll. Bei LG entstehen „vier neue Unternehmen“ im Konzern, die alle ein „Solution“ im Namen tragen, bei LG sieht man sich als Anbieter von „Smart Life Solutions“.

Die vier Bereiche nennen sich Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) und Eco Solution (ES). Ziel ist es, so LG, dass man Synergien im Konzern in Zukunft besser nutzt. LG hat für die vier neuen Bereiche auch eine passende Beschreibung, die ihr im folgenden nachlesen könnt.

LG Smart Life Solutions Struktur