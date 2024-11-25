Nothing Phone 3: Neue Strategie für 2025 geplant

Nothing entschied sich in diesem Jahr gegen ein Nothing Phone 3 und möchte das neue Smartphone sogar erst 2025 auf den Markt bringen. Als Grund nannte man einen neuen Fokus auf KI. Aber womöglich hat Nothing hier die Strategie geändert.

Während das Nothing Phone 2 auf einen Snapdragon-Chip der 8er-Reihe setzte, wenn auch nur einen Snapdragon 8+ Gen 1, so deutet sich beim Nothing Phone 3 ein Snapdragon 7 Gen 3 an. Aktueller, aber Nothing wandert eine Kategorie runter.

Mit diesem Schritt würde das Nothing Phone aber auch den Flaggschiff-Status verlieren, den man sich gerne andichtet, auch wenn man nicht wirklich auf einem vollwertigen Highend-Level ist. Doch es bleibt wohl nicht beim Nothing Phone 3.

Nothing Phone 3 Pro könnte kommen

Womöglich sehen wir neben dem Nothing Phone 3 auch ein Nothing Phone 3 Pro und weil der Snapdragon 8 Elite viel zu teuer für das Unternehmen ist, setzt man wohl auf den Dimensity 9400 von MediaTek. Ein Chip, der immer beliebter wird.

Nothing hat sein Smartphone-Lineup in den letzten Monaten ausgebaut, wenn auch teilweise mit fragwürdigen Entscheidungen. 2025 könnte der nächste Schritt mit einem richtigen Flaggschiff anstehen. Carl Pei folgt also dem Muster von OnePlus, welches er damals als Mitgründer etabliert hat und welches sehr gut funktionierte.