Lidl überrascht alle: Vemondo räumt bei den V-Label-Awards ab

Lidl hat mit seiner veganen Produktlinie „Vemondo“ erneut bei den renommierten „V-Label-Awards“ überzeugt.

Zum vierten Mal in Folge wurde die Marke als beste Eigenmarke ausgezeichnet. Die Produkte durchliefen ein strenges Auswahlverfahren: von der Expertenbewertung durch die Organisation ProVeg, die Kriterien wie Gesundheit, Nachhaltigkeit und Marktpotenzial bewertete, über eine Blindverkostung durch Experten bis hin zum Publikumsvoting.

Hervorgehoben wurden das vegane Beefsteak und die pflanzliche Milchalternative „NoMilk 3,5 %“, die auch in ihren jeweiligen Kategorien ausgezeichnet wurden. Organisiert werden die V-Label-Awards von der NGO ProVeg, die seit 1996 vegane und vegetarische Produkte kennzeichnet.

Derzeit bietet Lidl ganzjährig rund 1000 vegane Produkte mit dem V-Label an. Die Eigenmarke „Vemondo“ umfasst ein breites Sortiment von Brotaufstrichen über Joghurtalternativen bis hin zu Fleischersatzprodukten. Lidl plant, das pflanzliche Sortiment weiter auszubauen und die Marke weiter zu stärken.

Um vegane Ernährung attraktiver und erschwinglicher zu machen, hat Lidl im Oktober 2023 die Preise der meisten „Vemondo“-Produkte an die der tierischen Pendants angepasst. Damit ist Lidl laut ProVeg der erste deutsche Lebensmitteleinzelhändler, der ein veganes Sortiment ohne Aufpreis anbietet.