Lidl und teilAuto starten Mobilitätsprojekt in drei ostdeutschen Bundesländern
Lidl und das Carsharing-Unternehmen teilAuto haben eine Kooperation vereinbart, in deren Rahmen Lidl 33 Stellplätze an 18 Filialstandorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Verfügung stellt. Die ausgewählten Parkplätze werden zukünftig als Carsharing-Stationen genutzt. Damit wird das Carsharing-Angebot in zehn Städten, in denen teilAuto aktiv ist, erweitert.
Zum Auftakt der Kooperation wurde eine neue Station in der Theklaer Straße 150 in Leipzig eröffnet. Insgesamt entstehen dort fünf neue Standorte an Lidl-Filialen. An der Eröffnung nahmen Vertreter beider Unternehmen teil, darunter die teilAuto-Regionalleiter Thomas Bendzulla und Christian Vollrath sowie Claudia Mann und Martin Schuricht von Lidl.
Die Partnerschaft ermöglicht teilAuto einen leichteren Zugang zu gut erreichbaren Stellplätzen im städtischen Raum. Für Lidl könnte sich die Maßnahme als Imagefaktor im Bereich Nachhaltigkeit und Mobilität erweisen. Konkrete Zahlen zur erwarteten Auslastung oder verkehrlichen Wirkung wurden nicht genannt.
In folgenden Städten gibt es neue teilAuto-Stationen an Lidl-Märkten:
Chemnitz
- Fürstenstraße
- Wilhelm-Raabe-Straße
Dresden
- Bodenbacher Straße
- Budapester Straße
- Löbtauer Straße
Freiberg
- Olbernhauer Straße
Görlitz
- Christoph-Lüders-Straße
Halle (Saale)
- Krausenstraße
Jena
- Camburger Straße
- Rudolstädter Straße
Leipzig
- Dieskaustraße
- Hauschildstraße
- Max-Liebermann-Straße
- Theklaer Straße
- Zwickauer Straße
Magdeburg
- Rogätzer Straße
Pirna
- Rudolf-Renner-Straße
Weimar
- Rießnerstraße
👍🏻👌🏻