Lidl und teilAuto starten Mobilitätsprojekt in drei ostdeutschen Bundesländern

Lidl und das Carsharing-Unternehmen teilAuto haben eine Kooperation vereinbart, in deren Rahmen Lidl 33 Stellplätze an 18 Filialstandorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Verfügung stellt. Die ausgewählten Parkplätze werden zukünftig als Carsharing-Stationen genutzt. Damit wird das Carsharing-Angebot in zehn Städten, in denen teilAuto aktiv ist, erweitert.

Zum Auftakt der Kooperation wurde eine neue Station in der Theklaer Straße 150 in Leipzig eröffnet. Insgesamt entstehen dort fünf neue Standorte an Lidl-Filialen. An der Eröffnung nahmen Vertreter beider Unternehmen teil, darunter die teilAuto-Regionalleiter Thomas Bendzulla und Christian Vollrath sowie Claudia Mann und Martin Schuricht von Lidl.

Die Partnerschaft ermöglicht teilAuto einen leichteren Zugang zu gut erreichbaren Stellplätzen im städtischen Raum. Für Lidl könnte sich die Maßnahme als Imagefaktor im Bereich Nachhaltigkeit und Mobilität erweisen. Konkrete Zahlen zur erwarteten Auslastung oder verkehrlichen Wirkung wurden nicht genannt.

In folgenden Städten gibt es neue teilAuto-Stationen an Lidl-Märkten:

Chemnitz

Fürstenstraße

Wilhelm-Raabe-Straße

Dresden

Bodenbacher Straße

Budapester Straße

Löbtauer Straße

Freiberg

Olbernhauer Straße

Görlitz

Christoph-Lüders-Straße

Halle (Saale)

Krausenstraße

Jena

Camburger Straße

Rudolstädter Straße

Leipzig

Dieskaustraße

Hauschildstraße

Max-Liebermann-Straße

Theklaer Straße

Zwickauer Straße

Magdeburg

Rogätzer Straße

Pirna

Rudolf-Renner-Straße

Weimar