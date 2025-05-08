Mobilität

Lidl und teilAuto starten Mobilitätsprojekt in drei ostdeutschen Bundesländern

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Lidl

Lidl und das Carsharing-Unternehmen teilAuto haben eine Kooperation vereinbart, in deren Rahmen Lidl 33 Stellplätze an 18 Filialstandorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Verfügung stellt. Die ausgewählten Parkplätze werden zukünftig als Carsharing-Stationen genutzt. Damit wird das Carsharing-Angebot in zehn Städten, in denen teilAuto aktiv ist, erweitert.

Zum Auftakt der Kooperation wurde eine neue Station in der Theklaer Straße 150 in Leipzig eröffnet. Insgesamt entstehen dort fünf neue Standorte an Lidl-Filialen. An der Eröffnung nahmen Vertreter beider Unternehmen teil, darunter die teilAuto-Regionalleiter Thomas Bendzulla und Christian Vollrath sowie Claudia Mann und Martin Schuricht von Lidl.

Die Partnerschaft ermöglicht teilAuto einen leichteren Zugang zu gut erreichbaren Stellplätzen im städtischen Raum. Für Lidl könnte sich die Maßnahme als Imagefaktor im Bereich Nachhaltigkeit und Mobilität erweisen. Konkrete Zahlen zur erwarteten Auslastung oder verkehrlichen Wirkung wurden nicht genannt.

In folgenden Städten gibt es neue teilAuto-Stationen an Lidl-Märkten:

Chemnitz

  • Fürstenstraße
  • Wilhelm-Raabe-Straße

Dresden

  • Bodenbacher Straße
  • Budapester Straße
  • Löbtauer Straße

Freiberg

  • Olbernhauer Straße

Görlitz

  • Christoph-Lüders-Straße

Halle (Saale)

  • Krausenstraße 

Jena

  • Camburger Straße
  • Rudolstädter Straße

Leipzig

  • Dieskaustraße
  • Hauschildstraße
  • Max-Liebermann-Straße
  • Theklaer Straße
  • Zwickauer Straße

Magdeburg

  • Rogätzer Straße

Pirna

  • Rudolf-Renner-Straße

Weimar

  • Rießnerstraße

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze50 🌀
    sagt am

    👍🏻👌🏻

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation
in Kommentar
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität