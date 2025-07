Lieferando führt KI-gestützte Bestellhilfe ein

Lieferando hat einen neuen KI-Assistenten eingeführt, der die Nutzer bei der Bestellung unterstützen soll.

Der Chatbot, der sich neben dem Suchfeld der App befindet, soll die Suche nach Restaurants und Gerichten erleichtern und personalisierte Empfehlungen geben. Darüber hinaus unterstützt die KI den Kundenservice, indem sie Bewertungen zusammenfasst, Informationen zu Restaurants hervorhebt und Vorschläge macht, die auf den Vorlieben der Nutzer basieren.

Die Muttergesellschaft Just Eat Takeaway.com hat den KI-Assistenten bereits in Großbritannien, Irland und den Niederlanden getestet. Nach positiver Resonanz und anschließender Weiterentwicklung wurde er nun auch in Deutschland eingeführt. Das Unternehmen sieht darin einen weiteren Schritt, das Bestellerlebnis durch technologische Innovation zu verbessern.

Technologische Entwicklungen und Zukunftspläne

Neben dem KI-Assistenten hat Just Eat Takeaway.com in den vergangenen Monaten weitere Features umgesetzt. Dazu gehören Tests mit Drohnenlieferungen, eine neue App, die zunächst in Österreich und Deutschland eingeführt wurde, sowie die Möglichkeit von Gruppenbestellungen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine In-Car-App für Bestellungen über das Fahrzeugdisplay entwickelt und eine KI-gestützte Menüfunktion für Restaurants und Händler eingeführt.

Um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten, wurden unternehmensweite Richtlinien für den Einsatz von KI entwickelt. Diese sollen sicherstellen, dass die Technologie fair und zuverlässig eingesetzt wird.

